Llorando, "El Chaqueño" Palavecino habló de su pueblo: "Estuvimos olvidados mucho tiempo"

Ayer por la tarde, en una nueva sesión de la Cámara de Diputados de Salta, Oscar “El Chaqueño” Palavecino, fue reconocido por su trayectoria. En la oportunidad brindó un discurso de agradecimiento y expresó su postura en contra del fallo por los lotes 55 y 14, que reconoce las tierras comunitarias indígenas.

Allí cuestionó el acuerdo de las divisiones de los lotes entre los criollos y originarios en el proceso de reordenamiento territorial que se concretó a través del fuero internacional.

“No ha sido fácil con una música regional ninguneada, muchas veces por los parientes de uno o los vecinos. Yo me críe en el medio de ellos, jugamos juntos, y ahora se nos van muriendo criollos, wichis y matacos, pero hay una cuestión dentro de todo esto, y yo volví porque de ahí vengo, ahí nací y por todos ellos”, dijo y rompió en llanto.

“Y no tomé ni un trago de vino”, bromeó entre lágrimas y siguió: “a nosotros nos pasó de todo, estuvimos olvidados mucho tiempo. Yo luché mucho, hice canciones, dije de dónde vengo, cómo, pero hoy somos discriminados nosotros, no ellos”.

“Yo soy dueño de todas las tierras del Chaco, me han tirado con municiones gruesas, pero no soy dueño de donde yo nací. Yo no tengo nada, no vengo por nada, a mi me interesa el quebracho de mi madre, mis canciones”, siguió.

“Es triste lo que estamos pasando los criollos”

"Por “Rancho El Ñato” (su finca), yo presenté unos papeles para ver si queda como el lunarcito del lugar, de la gente, porque luché por la escuela. Yo hice pozos de agua con mi plata y le doy agua a toda la gente, es como una pequeña municipalidad, un nexo para ayudar", dijo luego a El Nuevo Diario.

Sobre esto, añadió que tuvo una discusión sobre el derecho a tener su finca en medio de los lotes 55 y 14, con un cacique al que le dijo “bueno hermano traigan un papel. El día que me traigan un papel yo me voy de acá. Yo tengo mis títulos ahí; toda mi familia vivió y están ahí en el cementerio”.