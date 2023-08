Debía cuidarla y le uso la tarjeta de débito, hasta sacó un microcrédito

Una mujer de 67 años fue condenada a 6 meses de prisión condicional por resultar autora del delito de estafa mediante tarjeta magnética.

La imputada S. V. R. fue denunciada por la curadora oficial (persona designada para la administración de bienes) de una mujer con enfermedad psiquiátrica.

La jueza Norma Beatriz Vera, vocal de la Sala IV del Tribunal de Juicio, le dictó a la condenada una serie de reglas de conducta que deberá cumplir durante dos años, como someterse al cuidado del Programa de inserción social y supervisión de presos y liberados; realizar tratamiento psicológico previo diagnóstico de un profesional sobre su necesidad y conveniencia y presentar las constancias correspondientes. Todo ello, con apercibimiento de revocarse la modalidad condicional de la pena.

La denunciante sostuvo que S. V. R. acompañaba a su representada Z. C. S., una persona anciana con diagnóstico de esquizofrenia. A pesar de su padecimiento mental, Z. C. S. administraba sus ingresos previsionales (pensión por discapacidad) y tenía en su poder una tarjeta de débito. Aclaró que, no obstante, la mujer realizaba el cobro de su pensión por ventanilla del banco porque no sabía usar la tarjeta magnética.

Durante un periodo en que la víctima Z. C. S. permaneció internada en el Hospital de Salud Mental Miguel Ragone debido a una descompensación, la curadora notó que se habían realizado extracciones de dinero desde cajeros automáticos y que se había solicitado un microcrédito a nombre de su representada. Mientras duró esa estadía hospitalaria, la anciana había estado al cuidado de S. V. R.