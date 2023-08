Buscan derogar la ley de Alquileres: "Con esta inflación, hoy nadie quiere alquilar"

Ayer, en una sesión especial de la Cámara de Diputados de la Nación, se trató la Ley de Alquileres, que el bloque de Juntos por el Cambio busca modificar con algunas clausulas que definen como “claves” para que esta funcione correctamente.

Muchas opiniones cruzadas hubo, porque muchos diputados no están de acuerdo con esta modificación propiamente dicha, pero sí creen qué es necesario un cambio.

Al respecto, Miguel Nanni, diputado Nacional del bloque que impulsa la modificación, sostuvo que es muy positivo el balance que hace de la sesión de ayer “pese a que el Kirchnerismo y el bloque de Milei no quisieron tratar la ley”.

“Todo el mundo sabe, en Salta lo sabemos, y es tenemos un problema muy particular: no hay para alquiler. La gente está desesperada, busca para alquilar y no hay, no hay propiedades puestas en alquilar, la ley está muy encorsetada”, criticó.

Sostuvo que, en un país impredecible, un contrato de 3 años no quiere nadie, porque nadie quiere dar por eso tiempo una propiedad. Por otro lado, los consumidores no encuentran, quieren alquilar y no encuentran, por lo cual proponen volver a la vieja Ley, que establece un plazo de 2 años.

“Lo otro que permitimos es que libremente el propietario y el inquilino, con un piso mínimo de 4 meses puedan sentarse para ingresar, porque hoy con esta inflación, nadie quiere alquilarla así”, añadió.

Sobre el tema, confirmó que esto no es un permiso a que haya interés desmedido, sino que el que necesita alquiler una vivienda, libremente pueda pactar.

“Actualmente esta cláusula está prohibida y trajo como consecuencias que no hay propiedades para alquilar, con lo cual se dispara mucho más el precio”, dijo.

Explicó entonces que con esta modificación se cuida por un lado el bolsillo del inquilino, y también es una ecuación justa para el propietario. “Pero por, sobre todo, queremos cuidar al inquilino”, afirmó.

“Hoy con la actual ley, no se puede acceder a una vivienda. Vamos a tratar de que los precios bajen a medida que haya más ofertas, porque así el precio se va a estabilizar”, agregó Nanni.

“Ahora falta la media sanción del Senado, yo creo que se va a aprobar porque fue contundente el apoyo. Todos hicimos una autocrítica porque es un problema que fabricó la política y la política le dio una solución, creo que así debe actuar el país”, dijo convencido.