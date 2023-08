Denuncian a empresa por estafar a cafayateños con un viaje de egresados: “Nos dieron de baja”

En mayo del 2022, padres y alumnos del penúltimo año de una escuela de Cafayate contrataron el viaje de egresados a Bariloche, a realizarse el 11 de septiembre de este año, sin embargo, a pocos días de la fecha les avisaron que estaban dados de baja.

Al respecto, Cecilia Moya, madre de uno de los damnificados contó a Radio Salta que en marzo pasado ella terminó de pagar el viaje y el 17 de agosto abonó un seguro de $20.000 de un seguro que le pedía la empresa Lecfer. Pese a ello, aún no sabe si su hijo podrá viajar.

“El martes me informan que mi hijo está dado de baja. Son 28 chicos del listado a Bariloche y ahora que lo estamos haciendo público, resulta que hay otros chicos afectados también de toda esta zona. Están pagando el viaje a Carlos Paz también. La empresa dice que no hice todos los pagos y lo hicimos a una persona que no estaba autorizada a recibir los pagos aunque por WhatsApp nos habían manifestado que podíamos pagarle al coordinador”, denunció.

En este sentido, detalló que le informaron que esta persona a la que efectuaron los pagos efectivamente es el coordinador del viaje, sin embargo, no debía hacer cobranzas. “Los padres que le pagamos a este señor y el no entregó el dinero. La empresa se lava las manos. Este chico viene a las escuelas a hablar con los estudiantes para ofrecerles el servicio. Una vez que ve que los padres están dispuestos a contratarlo, ahí es donde traen a los representantes desde Santa María, tenemos otras 3 personas que venían a hacernos las cobranzas y las reuniones, esta empresa es de Tucumán”, expresó.

Asimismo, indicó que luego de firmar el contrato, debían hacer un pago inicial mínimo de $3.000 y posteriormente debían pagar cuotas mensuales al menos por el mismo monto. “Teníamos que llegar a pagar los $160.000 hasta un mes antes de viajar. Si nosotros pagábamos mes a mes, no se actualizaba. Si nosotros llegáramos a tener una mora de 60 días, se iba a actualizar el precio”, manifestó.

Posterior a la entrevista, la madre comunicó que desde la empresa se contactaron y convocaron a los damnificados para tratar de encontrar una solución.