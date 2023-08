Las gravísimas frases de Dady Brieva sobre la economía que generaron un fuerte repudio en redes: "mala persona"

Es un hecho que cada vez que aparece Dady Brieva, viene consigo un nuevo conflicto. Es que en las últimas horas volvió a estar envuelto en una polémica en Uruguay.

Dady Brieva estuvo en el programa televisivo del país vecino, ’Algo contigo’, ciclo que repasa las novedades del mundo del espectáculo, y habló sobre la coyuntura de Argentina.

El presentador del programa, Luis Alberto Carballo, arrancó: "Está complicado allá"; a lo que el artista argentino le respondió afirmó con un contundente: "Muy". Por lo que el conductor se dio la oportunidad de opinar: "Está complicado para revertir esta situación, tienen que pasar muchas cosas. Capaz que las cosas que pasan no son las mejores, pero bueno van a pasar. Es difícil".

Pero la respuesta del humorista no fue la más oportuna: “Yo estoy bien, a mí no me mueve la aguja. Es literal. Yo estoy bien económicamente". Ante semejante afirmación, Carballo se vio en la obligación de retrucar: "Pero tenés un cincuenta por ciento de la Argentina empobrecido, pasando hambre".

Y Dady Brieva, con un tono más elevado y enojado, lanzó: "Vamos a ir a elecciones como van a ir ustedes el año que viene y elegirán. Qué querés que haga yo, no soy ministro de Economía, qué soy yo".

El ida y vuelta continuó hasta que el host de ’Algo Contigo’ manifestó: "Pero vos tenés un programa. Uno ve a personas militantes, sos un militante, defendiendo lo indefendible. Ese es el tema. Porque vos me decís ’yo estoy bien’, y dónde está todo aquello que hablamos de que todos tenemos que estar bien".

Vean cómo el militante K Dady Brieva se ríe, se burla, se caga y desde la soberbia humilla a todos los argentinos. Mostremos lo basura que es. Señores, con esta mugre, ni olvido ni perdón.👇👊💣✌🏿🔥pic.twitter.com/nnSHTKFgds — Diego Álzaga Unzué (@atlanticsurff) August 27, 2023

En un nivel de hartazgo, el ex Midachi concluyó: "No, vos me dijiste qué iba a pasar con todo, y yo te dije que yo no sé qué va a pasar. Pasará lo que tenga que pasar"." Vos qué querés que yo te diga, a dónde vas vos, querés que te diga que estoy arrepentido, hago un mea culpa".

Luis Alberto Carballo trató de bajarle a la tensión que se había generado y expuso: "No, no te arrepientas. Estás equivocado. Cómo te vas a arrepentir, vos votaste a consciencia, y tenés ideales e ídolos, gente que impulsó lo que vos defendés".

"Le falta humildad, como a todos ellos, para reconocer errores y horrores", "No se inventó el insulto que lo califique", "El no es un cómico, es un militante", "Mala persona", "Estás bien económicamente con la guita nuestra", fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios indignados.