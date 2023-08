Medidas anunciadas para jubilados: “No es una recomposición real, es una dádiva”

El ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, anunció una serie de medidas entre las que se incluye un refuerzo para jubilados que cobran la mínima de $37.000 para septiembre, octubre y noviembre.

En diálogo con InformateSalta, la abogada Julia Toyos consideró que la medida no soluciona nada y no hace otra cosa más que mostrar la insuficiencia de la Ley de Movilidad Jubilatoria, que, desde su sanción hasta hoy, en menos de 3 años, dio más de 18 bonos.

“Solo beneficia a los jubilados de más bajos ingresos. Los jubilados de la media y de la máxima no han incrementado nada, o sea, es como si hubiera inflación para un solo sector de la población, los otros están fantásticos. No forma parte del haber jubilatorio, te lo doy ahora antes de las elecciones y después no sé si te lo vuelvo a dar. No es una recomposición real, es una dádiva”, dijo.

Desde su perspectiva, debería analizarse cuál fue el incremento que tuvieron las jubilaciones mínimas, mediante los bonos, que supera el 55%, la incidencia que tuvieron los bonos en las jubilaciones mínimos y trasladárselas a los restos de los jubilados, mediante una reforma que sea sincera, que sea integral.

“Esta nueva Ley de Movilidad Jubilatoria es regresiva, da mucho menos que la Ley anterior, con lo cual va a devenir en inconstitucional. Estamos a la espera de que algún juzgado se anime y haga lugar a este planteo porque realmente ha demostrado ser insuficiente, se comió un trimestre, aún a la fecha de hoy no ha sido publicada, entonces, desgraciadamente va a terminar todo judicializándose como siempre”, expresó.

En este sentido, catalogó de “desesperante” la situación actual de este sector de la población, con más de 4 millones y medio de jubilados que cobran menos de la canasta básica total. “Estamos sabiendo que más del 70% de los jubilados son pobres, lo cual me da mucha pena y mucha tristeza y no escuché a ningún candidato hasta ahora decir que es lo que van a hacer con los jubilados cuando ganen las elecciones”, manifestó.

Para revertir la situación, la letrada consideró que se debe dar una discusión real no solo desde el Ejecutivo sino desde los legisladores nacionales. “Deben plantearse qué está pasando con los jubilados, que están haciendo y como se pueden olvidar de un sector de la población que junto con los niños deberían ser los que gocen de total protección. No es justo que un jubilado tenga que ir a reventar los estrados judiciales, colapsar todo el sistema de la justicia para poder lograr lo que le corresponde, que no es otra cosa que tener una jubilación que sea digna, sustitutiva del salario y que le permita tener un nivel de vida decoroso, que hoy casi 5 millones de jubilados no lo tienen”, concluyó.