Fría y estricta: quién es Alicia Luján Lucich, la madre de Javier Milei con la que mantiene una mala relación

Alicia Luján Lucich es la madre de Javier Milei y su hermana Karina. Se casó con Norberto Horacio Milei y desde entonces no separaron. La madre del político jamás pudo construir un vínculo cercano según explicó el candidato a presidente en varias entrevistas. Sin embargo, estuvo presente en uno de los lanzamientos de su libro.

Desde su introducción en la política como candidato a diputado, Javier empezó a ser consultado por sus padres y sus vivencias durante la infancia que explican la persona que es él hoy en día. Completamente honesto, el diputado aseguró que no tuvo relación con ellos por más de 10 años ya que no tiene lindos recuerdos de la convivencia.

Incluso, se refiere a ellos como "Mis progenitores", como indició durante una entrevista en PH con Andy Kusnetzoff. Javier nació el 22 de octubre de 1970 en una familia que se mantenía gracias al trabajo de transporte de pasajeros de su padre, mientras que su madre se dedicaba a ser ama de casa.

Siendo dos años más grande que su hermana Karina, sí pudo forjar una buena relación con ella, quien es hoy la líder del partido liberal que busca llevar a la Casa Rosada. El político reveló que sufrió mucha violencia en el seno de su hogar y que eso perduró hasta sus años universitarios.

Si bien siempre relacionó esos actos violentos a su padre, a quien considera "Un tipo muy complicado", da a entender que su madre no tomaba acción en contra para defenderlo de los ataques. "No, porque no comparto los valores éticos y morales de ninguno de los dos", expresó Milei cuando Andy le consultó si alguna vez se refirió a Alicia y Norberto como "Mis padres".

Alicia Luján junto a su marido e hijos

Sin embargo, parece que durante los últimos años estuvieron intentando recomponer la relación en la medida de lo posible. Javier dejó en claro que su madre no se pronunció tras los resultados de las PASO 2023 para felicitarlo y tampoco lo hizo su padre, pero sí estuvieron presentes en el lanzamiento de su libro en la edición número 46 de la Feria del Libro en 2022.

La madre de Javier Milei junto a Norberto en el lanzamiento de su libro en la Feria del Libro 2022

Asimismo, un mes antes de las PASO 2023, el candidato sufrió la baja de dos compañeros que se postulaban a diputado y para completar la banca, el economista colocó el nombre de su madre, Alicia Luján Lucich, según informó Clarín. Javier Milei es una persona muy fría y explica que eso es causa de la relación con sus padres, quienes parecen buscar un acercamiento tras el apoyo político que está recibiendo. /Caras