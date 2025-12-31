Año Nuevo 2026: Cábalas para atraer la suerte según tu signo

Medios31/12/2025
Año Nuevo 2026

Presta atención y toma nota de la cábala que debes realizar según tu signo del zodiaco y así atraerás el amor y prosperidad en 2026.

Aries: escribe en un papel todo lo que no te ha gustado de 2025 y antes de que termine el año quémalo hasta que desaparezca.

Tauro: intercambia prendas con tu pareja para fortaleces la unión entre ambos, sino la tuvieras a las doce abraza a la persona que más atractivo ejerza sobre ti.

Géminis: coloca dentro de tu billetera o bolsillo una bolsita amarilla con granos de maíz y trigo para que tus negocios o acuerdos prosperen este 2026.

Cáncer: en la puerta o entrada de tu casa y dormitorio has la señal de la cruz con un pañuelo blanco impregnado de vinagre blanco para fomentar la paz y armonía.

Leo: colócate debajo de la zona más iluminada de donde te encuentres, bajo un reflector y que este más elevado con respecto a lo que te rodea tira 7 monedas doradas y pide por la abundancia.

Virgo: decora todo tu casa con espigas de trigo para atraer la prosperidad y armonía.

Libra: coloca una rama de albahaca dentro de tu zapato izquierdo, esto atraerá la energía del amor y de la abundancia.

Escorpio: antes de las doce ten entre tus manos un vaso con agua y visualiza en el toda la negatividad que quieres salga de tu vida. A las doce arrójalo detrás de ti para que no se repita.

Sagitario: deshazte de todo lo que ya no uses, sea ropa, adornos o aparatos antes del año nuevo y coloca un billete de valor extranjero en tu billetera antes de media noche.

Capricornio: pásate un pedazo de algodón con agua florida por todo el cuerpo el 31 y quémalo antes de las 12.

Acuario: lávate las manos con una mezcla de esencia de vainilla, azúcar rubia y miel de abeja para atraer la abundancia y el amor.

Piscis: deja en tu dormitorio cuatro tallos de bambú para lograr la estabilidad este 2026.

