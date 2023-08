¡Una buena! Bomberos voluntarios subirán gratis al colectivo

Con el antecedente del "Pase Libre" que se les otorgó a Bomberos Voluntarios durante Pandemia como esenciales junto a otros servicios, es que tomaron la decisión de solicitar a través de la Secretaria de Seguridad, Frida Fonseca una reunión con Senadores y autoridades provinciales para que se gestione este beneficio ante SAETA.

Durante la reunión, los bomberos expusieron la situación que los obliga a realizar este pedido y el resultado sería positivo. Con lo cual en las próximas horas se haría efectivo el pase libre para los voluntarios en el área metropolitana. Cabe aclarar que en relación a este pedido que ya es Ley pero resta ponerla en la práctica.

María José Chávez, Jefa del Cuartel de Castañares habló post reunión. "Nos brindaron el apoyo y la rapidez con la cual nos dieron una solución. Así que aquí estamos los jefes del Valle y Centro de la Capital, estamos contentos. Vale la pena, el trabajo el esfuerzo del bombero voluntario, eso es el mensaje que ellos nos dieron".

Explicó que por el momento se va empezar con el Área Metropolitana, o sea con SAETA que es lo más complicado "Muchos de los bomberos tienen que tomar de 2 a 4 colectivos y tenemos de 3 a 4 guardias por semana, más la intervención en los incendios forestales".

Desde el cuartel Albarracín, la Jefa de los Voluntarios, Elia Márquez, detalló que serían 100 pases en capital. "No es mucho, recordemos que en Pandemia se nos dio un pase libre en SAETA y por qué no podría ser ahora lo mismo, todos los bomberos toman colectivo. No es que estemos abusando queremos que lleguen a sus guardias".

Se estima que entre miércoles o jueves de la primer semana del mes de Septiembre podría anunciarse la buena nueva.

El Interior podría recibir el beneficio

Por su parte la Secretaria de Seguridad, Frida Fonseca señaló que hay una Ley aprobada que prevé los subsidios para Movilidad, con eso el Gobierno interpretó que resolvía el problema. "Esta ley es oportuna para los Bomberos del Interior de la provincia que no tienen SAETA. Con esos subsidios pueden acordar con las empresas de transporte interna. En el área Metropolitana la situación es diferente como ya lo plantearon"

Destacó por Somos Salta la agilidad a la hora de concretar la reunión con Senadores gestionada desde su Secretaría. "Hay una vocación completa del vicegobernador que ya se comunicó con el Ministro de Gobierno para dar una respuesta ágil y urgente. Es necesario que el gobierno acompañe y apoye los cuarteles de Bomberos en todo lo que se necesite para mejorar su situación".