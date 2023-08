Su hijo es adicto, le roba y ahora terceros la amenazan con quemar la casa

Las adicciones sin duda están trayendo graves problemas dentro y fuera de cada familia. Delincuencia y todo tipo de delito se desprenden de esta problemática pero por estas horas conocimos el caso de una madre, Paola Hueso, que decidió salir a los medios pidiendo ayuda por el acoso, robo y maltrato que recibe de su hijo de 30 años adictos.

El chico es albañil y lo que gana lo usa para consumir. Por su conducta, la justicia ya le puso restricciones pero él sigue acechando a la mujer que reside en B° 17 de Agosto. Entra a la vivienda, le roba, la amenaza, pero esto no queda ahí, incluso la señora recibió amenazas de dos mujeres que se hicieron presente en su domicilio con una punta, que buscaban a su hijo. Le dijeron que le quemarían la casa.

Asustada, la mujer decidió mandar a su nieta a la casa de otro familiar y acudir a los medios. Además radicar una nueva denuncia. "Siempre me robó. Se entraba, saltaba el cerco. Lo último que me robó fue la cama de dos plaza. En su tiempo lo acompañé, fue a puente Norte, no soy una mamá que no lo acompañó. Ahora es mayor, ya no puedo hacer nada. Hasta a mí misma me roba".

La mujer denunció que ella y una de sus hijas son amenazadas por el joven. "A su propia hermana, que ya lo fue a denunciar".

Paola mostró a Mosconi TV como traba las puertas para evitar que su propio hijo ingrese.