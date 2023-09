Caso Leonel: “En marzo se activó el protocolo, 6 meses después este desenlace fatal”

En la sesión el Concejo Deliberante, la edil Laura Jorge tomó la palabra en el espacio de manifestaciones para referirse al caso de Leonel, el niño de 11 años que murió en dudosas circunstancias y que tiene a su madre detenida e imputada. “Tenemos la certeza de que se activó el protocolo y seis meses después este desenlace fatal”.

Sus palabras están fundadas en que es docente de la Escuela 4811 a la que asistía el niño. “Me toca muy de cerca porque soy docente de la escuela a la cual el niño asistía y sufrimos, vemos la realidad que viven los niños de esta zona. Me comuniqué con la docente, con algunos vecinos y tenemos la certeza de que se actuó y activó el protocolo en marzo, cuando la docente vio al niño golpeado, se labraron las actas correspondientes, se hizo la denuncia policial y eso fue elevado a la justicia”.

Lamentó las limitaciones con las que trabajan en estos casos, “se cita a la madre, se le lee un artículo donde se le dice que no puede ejercer violencia en contra del menor, pero se lo restituye al hogar, eso no es suficiente”.

La concejal reclamó que “tiene que haber un seguimiento de un niño que está en riesgo, cómo puede ser que sólo con una advertencia se lo deje librazo al azar y que corra la suerte que le toque, pasaron 6 meses y hoy este desenlace tan fatal, que el niño ha fallecido”.

“Esperamos que la justicia investigue y realmente los responsables paguen por esto. Hay responsables no sólo por acción sino por omisión, hay personas que ocupan cargos que tienen que se tienen que ocupar con la responsabilidad que merece, se les paga para eso, estamos hablando de niños”, dijo visiblemente afectada por la situación.

Otro de los ediles en hablar del tema fue Pablo López, quien también se mostró indignado con lo que vivió Leonel y su triste final. “Pasó algo que nos tiene que interpelar a todos como sociedad, porque atacó a nuestras infancias, nuestros niños, un posible caso que la justicia está investigando de maltrato infantil que se ha cobrado la vida de un joven de 11 años”.

“Este niño ya había pedido ayuda, manifestó lo que sufría y el Estado no hizo nada, no avanzó, sabía lo que estaba sufriendo, su burocracia, sus lentos procesos terminan llevando a que Salta tenga un niño menos que no puede disfrutar de su infancia por haber sido asesinado”, lamentó.

López explicó que el 17 de marzo el niño avisó en la escuela que “en su casa le habían dado una paliza fenomenal y se lo veía mal. Está claro que la escuela comenzó el debido proceso, pero acá es donde me molesta lo que pasa, a pesar de que se inició un protocolo y que estaba claro que sufría violencia porque sus brazos no mentían y porque las marcas en su cuerpo no mentían, meses después termina sin vida”.

Finalmente reflexionó: “No es el primero y probablemente no sea el último. Algo hay que hacer”.