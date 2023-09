Piden reglamentar una ley para proteger edificios públicos del patrimonio salteño

Luego que la belleza arquitectónica de Salta la posicionó en el top 3 de Sudamérica, dentro del ranking elaborado por el sitio Build World sobre los mejores sitios turísticos del continente por su patrimonio arquitectónico, desde el Colegio de Arquitectos están pidiendo que se reglamente una ley que protege estos edificios públicos.

¿De qué trata? Dicha ley data de hace una década y pretende que se puedan intervenir edificios protegidos o del patrimonio arquitectónico, a fin que se pueda garantizar la seguridad de los mismos y disminuir aquellos riesgos de derrumbes o desprendimientos por eventuales sismos que pudiesen ocurrir.

Al respecto el presidente del Colegio de Arquitectos, Gustavo Giachero, dialogó con FM Profesional donde rescató primeramente la gran diversidad de estilos arquitectónicos en los edificios capitalinos, al igual que la normativa que cuida el patrimonio en toda la provincia, impidiendo que edificaciones antiguas se puedan derribar.

No obstante enfatizó que, cuando es necesario restaurar alguna obra donde intervienen las cuestiones patrimoniales, hay cruces con los ingenieros respecto a las tareas a hacer. “Los ingenieros terminan dando la pauta de las estructuras y cómo reforzarlas, no siempre estos refuerzos se llevan bien con lo patrimonial”, manifestó Giachero sumando que “hay que estar constantemente tratando de pulir y haciendo el menor daño al inmueble con estas intervenciones”.

Es por eso que la entidad solicita que entre en vigencia la ley que data del 2012, la cual sienta bases para definir criterios antes casos donde debe actuarse en estos inmuebles, reforzando sus estructuras por peligro de sismos y demás adversidades. Ejemplo fue el de la Catedral, donde meses atrás se desprendió un pedazo de mampostería.

“Tratamos que se reglamente esta ley que estaba aprobada, es para la seguridad de los edificios de acceso público, como la ley no está reglamentada no se definió cómo se debía intervenir para dar refuerzos y consolidar las estructuras, prever que ante un sismo no corra riesgo la gente”, argumentó para concluir.