Fieles preocupados, aún no se reparó la mampostería desprendida en la Catedral

Con la llegada de mitad de año, los salteños ya alistan sus corazones y sus oraciones, las cuales dirigirán en ruego a sus santos patronos, cuando en cuestión de pocas semanas comience la cuenta regresiva rumbo al Milagro 2023, siendo a mediados de julio cuando tenga lugar el rito de la entronización del Señor y la Virgen del Milagro.

No obstante hay preocupación por parte de la feligresía local respecto a la catedral, más precisamente sobre sus condiciones edilicias, luego que pasó más de un mes y medio desde que parte de la mampostería de un pilar interno se precipitó y aún no hay reparación del mismo, al igual que la zona donde cayó el revoque permanece clausurado.

Esta situación la compartió un lector de nuestro medio quien, a través de la cuenta de WhatsApp de InformateSalta, se comunicó para hacer llegar una fotografía que tomó el sábado pasado cuando, según narró, asistió a una misa por la mañana.

“Fui a la misa de las 11:30 y al entrar vi que no se podían usar unos bancos que están en el acceso, luego me di cuenta que era por el revoque que se cayó”, relató este feligrés quien indicó que “me preocupó que eso siga así, roto, que no se haya arreglado, encima en unos días en la entronización y la Catedral se va a llenar de fieles, esa parte sin usar va a ser un problema”, manifestó su alerta de cara al evento religioso que congrega a muchos devotos de los patronos tutelares, previsto para el 22 de julio.

Cabe recordar que el desprendimiento de esta parte de la mampostería superior de un pilar ocurrió el 17 de mayo pasado, sobre la parte izquierda de la nave central en el ingreso al templo mayor de la provincia, afortunadamente en un momento donde no había fieles, por tanto no hubo que lamentar heridos ni lesionados.

Al respecto desde la Catedral supieron reportar que tomaron la decisión de clausurar la zona del mencionado desprendimiento, como así que ya habían notificado a las autoridades pertinentes para tomar las medidas del caso. Por su parte, expertos del COPAIPA también indicaron la necesidad de hacer estudios al edificio para que, conocidas las peculiaridades del suceso, de realicen las reparaciones correspondientes y exactas.