Se viene el Día del Estudiante, ¿qué campings esperarán la visita de los jóvenes?

El calendario marca que este jueves es el Día de los Estudiantes, esperándose que muchos jóvenes decidan celebrar su día y dar bienvenida a la primavera con sus grupos de compañeros o amigos. En ese sentido, ¿los campings ya están listos para este 21 de septiembre? La respuesta es ‘depende’.

El que abrirá es Quitilipi, en La Caldera, según lo anticipó Gonzalo Quipildor, subsecretario de Áreas Integradas del municipio caldereño en su diálogo con InformateSalta. “Como en cada oportunidad, la habilitación será de manera diurna, no creo que hagamos festivales o fiestas grandes ya que, por experiencia de otros años, tuvimos que lamentar algunos incidentes y malas experiencias con personas que prenden fuego al cerro”, aseveró.

Dicho esto sumó que “por el momento, solo se opta por el acompañamiento a las instituciones locales, a los estudiantes que vienen de forma diurna, hacen sus actividades, recorridos y caminatas por el lugar pero durante el día, tanto en su fecha como el fin de semana”. Así, el horario para recibir a los jóvenes será entre las 8 y 20 horas.

“La Policía hace el control de las bebidas alcohólicas, tanto en el ingreso como en los recorridos y las costaneras de los ríos”

Lugar donde no esperan la visita de estudiantes es en el balneario capitalino Carlos Xamena, pues al haber tolerancia cero con las bebidas alcohólicas, los jóvenes desisten de asistir. Así lo comentó a nuestro medio su administrador, Julio Coria, quien rescató que había pedidos de colegios para pasar el día en el camping pero para las próximas semanas.

“No tenemos nada concreto para el día 21 y el fin de semana difícil que sea factible, los colegios no asisten a pasar el día y, por experiencia, los chicos no optan por el camping ni el picnic en el Xamena, menos cuando saben de la tolerancia cero al alcohol, están totalmente controlados y no vienen”.

"Esto lo venimos viendo en los últimos años, ya no es una opción para el festejo del 21"

Donde tampoco esperan a los jóvenes ni habrá actividad es en camping El Préstamo, de Coronel Moldes. “No se abre el camping porque todavía está en obras, ya después los festejos normales de los estudiantes serán de manera local”, comentó Eduardo Muratore, secretario de Turismo moldeño. “Estos dos últimos años ya no tuvimos visitantes ni gente de afuera, ya se sabe que no habrá actividad y desde el municipio nos abocamos a los chicos locales”, sumó.

Más actividades

Para los jóvenes que prefieran la música, este sábado 23 será el "Gran Festival de la Primavera" en el Club Deportivo de Vaqueros, donde de una nutrida cartelera sobresalen los grupos Q'Locura, Grupo Guinda y Gastón con la Agrupación Santa Fe. Las entradas ya están a la venta.

¿Una alternativa más cultura? El Instituto de Música y Danza presentan "La primavera se festejará con el Jubileo de la Danza". Con doble función, el jueves 21 de septiembre a las 17 y 19:30 hs., la Escuela Oficial de Ballet de la Provincia celebrará la danza y la amistad junto a más de 10 academias invitadas. En la primera función subirán al escenario niños de 6 a 14 años mientras que en de las 19.30 serán jóvenes de 14 años en adelante. La entrada tiene un costo de $500 y la venta se realiza en la boletería del Teatro Provincial “Juan Carlos Saravia” (Zuviría 70).