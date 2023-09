¡Terrible! Desvalijaron al motociclista que chocó y murió en calle Obispo Romero

Una de las noticias que se conocieron en las primeras horas de este viernes, fue la muerte de un motociclista luego que este colisionó con dos vehículos que se encontraban estacionando, quedando su cuerpo tendido sobre el asfalto.

Este episodio tuvo lugar sobre calle Obispo Romero al 700, minutos después de las 5:00 de la madrugada. Por esta carretera se desplazaba el conductor cuando, por circunstancias que aún faltan aclararse, impactó contra dos autos y falleció en el lugar.

Sin embargo y en medio de la conmoción por el fatal desenlace, trascendió que sujetos habrían desvalijado al fallecido, llevándose sus pertenencias. Así lo dio a conocer el medio Bien Informados, el cual indicó que tras el siniestro y pese a que el cuerpo del hombre estaba en la calle, delincuentes que pasaban por la calle se robaron las pertenencias.

Vale mencionar que el cuerpo permaneció durante varias horas en el lugar hasta que se hicieron las pericias de rigor. Personal del CIF arribó mediando las 9:00 horas para proceder con las investigaciones y el retiro del fallecido. Por su parte, una vecina de la cuadra le dijo a FM Profesional que no escucharon sonido alguno de la colisión fatal.

No obstante la noticia del robo de las pertenencias del motociclista de 28 años causó indignación inmediata. Varios de los lectores de InformateSalta no dudaron en demostrar su irritación y rabia respecto a cómo malvivientes no perdonaron ni la tragedia para hacerse de sus pertenencias.

“Hay que ser bien HDP para hacer eso”; “Ni los muertos se salvan que les afanen”; “No te dejan ni morir tranquilo”, “¡Lamentable!”, son algunas de las opiniones vertidas por los lectores de nuestros medios en las redes sociales.