En Salta, Massa anunció compensación a provincias y criticó a Milei

En el marco de la firma de convenios en materia de energía entre Nación y los gobernadores del Norte Grande, que se realizó en el Nodo Logístico del Parque Industrial de la ciudad de General Güemes, el ministro de Economía y candidato a Presidente, Sergio Massa, anunció un mecanismo para compensar la caída de recaudación de las provincias por la devolución del IVA y los cambios en Ganancias.

Para cuidar las cuentas de las provincias, explicó que tomaron la decisión de incluir entre los impuestos coparticipables un porcentaje del monto que corresponde al Impuesto PAIS y el denominado Impuesto al Cheque, que estaban afectados exclusivamente a la recaudación nacional y disponibilidad del Tesoro. “Lo vamos a incorporar como una adenda a la presentación del presupuesto”, dijo.

Consultado por InformateSalta, se refirió la firma de los convenios e indicó que “abren la oportunidad de que el norte termine de achicar las asimetrías que sufre producto de años y años de mirada centralista”.

Sobre el futuro de la Argentina, marcó claras diferencias de modelos con respecto a Milei. “Lo que está en juego es si somos un país del sálvese quien pueda, donde nuestros chicos van al colegio con un arma en la mochila, donde se ‘putea’ el Papa, donde se vendan órganos, o si construimos un país donde el trabajo, la educación y la producción son el camino”, enfatizó.

Con respecto a la devaluación que hubo después de las PASO, dijo que se hizo "porque Macri tomó una deuda impagable con el FMI" e hipotecó a la Argentina. “El Fondo Monetario como parte de las exigencias, primero pedía 100% de devaluación, después 60% y finalmente terminamos aceptando 20%.”, manifestó.

También se refirió a la propuesta del economista de eliminar la coparticipación y aseguró que “están condenando al norte argentino a no tener destino”. “Lo que tiene que saber cada salteño es que votar la eliminación de la coparticipación es votar que no haya más insumos en los hospitales, que no haya más educación pública con sueldos razonables para los docentes, que no haya más posibilidad de construcción de rutas y que de alguna manera se los condene a tratar de sobrevivir con lo propio sin tomar en cuenta que somos una nación”

Para finalizar, opinó sobre el rol de Salta y el norte grande en la Argentina en su plan de gobierno. “Yo creo que el norte tiene en su poder gran parte del futuro de la Argentina. Nosotros en el 2025 vamos a tener un segundo campo en todo lo que es el complejo minero con valor agregado del norte argentino y eso cambia definitivamente la economía de la Argentina”, finalizó.