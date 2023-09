Juicio por Kevin Maldonado: "Estoy disconforme con la pena, es mínima para el daño causado"

La historia de Kevin Maldonado nos lleva al mes de Mayo del 2022 cuando fue agredido por una patota en El Jardín, resultó seriamente lesionado y finalmente falleció en el hospital San Bernardo. Además dentro de este hecho también resultó con serias lesiones otro joven.

En un principio la familia señalaba más de 6 personas como los agresores de Kevin y otro muchacho. Finalmente fueron detenidos e imputados dos de ellos, que fueron juzgados en los últimos días hasta el día martes donde finalmente se dictó sentencia.

Por la muerte de Kevin según explicó Aníbal Paz, abogado de la familia Maldonado Mansilla se refirió a la condena dada al joven acusado por la muerte Maldonado. "Se acreditó que el muchacho Juárez de 23 años fue quien le dio muerte a Kevin, por tanto la carátula está bien, fue un homicidio, por supuesto nosotros habíamos pedido el doble de la pena a la que fue condenado, nosotros pedimos 18 y la fiscalía 13 y la jueza entendió que con 9 era suficiente".

En cuanto a la posibilidad de tomar acciones tras la lectura de la sentencia explicó: "Todavía no conozco los argumentos, una vez que los tenga vamos a ver y estudiar a los fines de apelar y solicitar la pena más gravosa". En tal sentido espera reunirse hoy con la familia del joven.

El letrado aclaró que dentro de la audiencia debate hubo una absolución pero que tiene que ver con un joven acusado de agredir a Erick Ibáñez. "Con respecto a la absolución, este muchacho que quedó absuelto, de apellido Rodríguez no fue acusado por esta querella sino por la Fiscalía y él no estaba por el delito de homicidio sino por lesiones graves en contra de Erick Ibáñez, si bien no voy a referirme a eso, si voy a decir que durante el juicio se acreditó que Rodríguez le pegó un botellazo a Ibáñez".

En cuanto a los otros acusados por la familia el abogado explicó que en el legajo de investigación no hubieron nuevos testigos. "Llevaron al hermano de Rodríguez (absuelto) como sospechoso pero no hubo elementos para llevarlo a Juicio. Fue una investigación cerrada y difícil para la Fiscalía. No todos los testigos quisieron declarar, se hablaba de más de 20 personas en el momento de los hechos y lo cierto es que llegaron a Juicio no más de 3 personas por parte de la querella y 5 por falta de la Defensa, que usaba su teoría de que no tenían nada que ver los Imputados".

Dejando su rol de Querellante y poniéndose en el lugar de la familia opinó: "Si fuese Kevin mi hermano, mi amigo, mi primo seguro hubiese solicitado la prisión perpetua por la forma que murió pero lamentablemente tenemos una norma que se debe respetar", volvió a remarcar que en los alegatos solicitó 18 años de prisión, el doble de la que se dio.

Por último dijo a través de Multivisión "Estoy disconforme con la pena, me parece mínima para el daño causado".