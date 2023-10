¡Indignante! Maestra de Cerrillos lleva casi 3 años "en paro"

Hay desconcierto por padres de una escuela en Cerrillos, debido a la actitud en la que una maestra vendría incurriendo desde hace casi 3 años pues, habiendo sido designada en una materia, quien se encontraría en “paro por tiempo indeterminado”, por tanto alumnos no reciben los saberes que precisan mientras que autoridades aún no procedieron con alguna acción al respecto.

Esto ocurre en la escuela N° 4530 "Teniente Benjamín Matienzo" de la localidad de Las Blancas del departamento cerrillano donde por febrero de 2021 la docente Celia Alancay, según informa el diario El Tribuno, fue designada a la asignatura Agronomía en reemplazo del jubilado profesor que la dictaba.

Pero tras la designación ocurrida hace 2 años y 7 meses, la materia no se dicta, la huerta donde chicos aprendían a cultivar y alimentarse más nutritivamente se volvió un baldío y, en el mientras, hay desconcierto de los padres por la actitud de la maestra que pertenecería al grupo de docentes en conflicto, procediendo con esta medida de fuerza de tiempo indeterminado.

Los tutores estuvieron reclamando a la directora de la escuela como al Ministerio de Educación, no solo por el comportamiento de la maestra sino también una audiencia para que sea problemática pueda ser analizada y solucionada. “Los años pasan volando y los alumnos ya llevan 2 años y 7 meses sin cultivar”, espetaron al matutino.

Si bien tuvieron una reunión con Relaciones con la Comunidad de la cartera educativa, no tuvieron soluciones. Lo mismo pasó con el director general de Escuelas Primarias. “Todos están al tanto del pedido y del problema. Las notas están firmadas con nuestros nombres, DNI y teléfonos. Sin embargo, ninguna respuesta”, agregaron en su pesar.

En 2021, la maestra tuvo 70% de inasistencias, en 2022 no cumplió con contenidos proyectados y tuvo ausencias de casi 50%; este año lleva 80 días de faltas.

Mientras tanto en la escuela los campos para cultivo, las herramientas para la cosecha, las estructuras de invernaderos, etc., todo se encuentra en abandono, con los terrenos que antes sabían dar vida cubiertos de malezas y pastizales. "No queremos hablar mal de la maestra, solo exigimos que los chicos tengan clases, que el Ministerio lo solucione como quiera, nos dicen que no pueden ni siquiera nombrar un suplente y eso perjudica mucho a los alumnos que no aprenden", se apenaron los padres.