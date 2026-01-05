Cadetes protestaron en locales céntricos por despidos, atrasos de pagos e incumplimientos

Los repartidores y cadetes de Salta nucleados en ASIMM realizaron esta mañana una medida de fuerza en el centro capitalino, tras denunciar despidos y retenciones indebidas de aportes, con una protesta que incluyó paros y manifestaciones, concentrándose en las puertas de conocidos locales gastronómicos ante la falta de respuestas de los propietarios por reiterados incumplimientos laborales básicos.

La movilización tuvo sus puntos principales en los comercios Pan y Pan y La Toscana, donde los trabajadores visibilizaron el atraso en el pago de aguinaldos y la ausencia de equipos de lluvia. "Creen que con pagar un sueldo y entregar un recibo ya está todo hecho", sostuvo el referente gremial Carlos Cruz, en dicho que replicó Nuevo Diario, al explicar que se trabajaron feriados sin el pago doble correspondiente.

Entre las denuncias más graves, el sindicato señaló que las empresas retuvieron aportes sindicales durante dos años, impidiendo que los afiliados accedan a beneficios como útiles escolares y pañales. Los manifestantes relataron que deben cubrirse con bolsas de consorcio cuando llueve y pagar el combustible de sus bolsillos, ya que "no reciben el equipamiento mínimo" para trabajar.

La jornada también estuvo marcada por el reclamo ante despidos arbitrarios y la persecución hacia quienes exigen estar encuadrados en el convenio colectivo de la actividad, algo que el gremio calificó de inadmisible que se intente postergar el aguinaldo para marzo, afirmando que "para los empresarios el sindicato es un estorbo" que intentan evitar mediante amenazas constantes.

Un punto que generó especial indignación fue que uno de los locales señalados funciona en un espacio alquilado a la CGT, lo que profundiza el malestar por la precarización detectada. "Es ridículo y lamentable que exista trabajo precarizado en ese ámbito", concluyeron desde ASIMM durante la protesta que paralizó parte del tránsito en el casco céntrico.

Pese a estar lesionado, Cruz acompañó la movilización y aseguró que no permitirán que se naturalice la usura empresarial contra los motociclistas y mensajeros salteños. "No necesito tener 50 afiliados para salir a luchar; con uno alcanza cuando hay derechos vulnerados", remarcó el dirigente con un estado de alerta permanente.