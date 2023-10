Matías Pato: "Vamos a entrenar fuera del Honorato hasta que podamos cobrar los meses"

Después de la dura derrota del domingo pasado ante Sol de América por 2 a 1 que lo terminó hundiendo en la tabla al Antoniano, poniéndolo en zona de descenso a falta de tres fechas para que culmine el campeonato, los jugadores decidieron que no quieren entrenar en Lerma y San Luis hasta que la dirigencia no les resuelva la deuda salarial y alquileres de las viviendas en las que viven.

Matías Pato en diálogo con Frecuencia gol FM Brava 106.5 contó el motivo por el cual el plantel tomó la decisión de no entrenar en el Honorato Pistoia: “Queremos que todo esto se solucione, porque queremos volver a entrenar en nuestra cancha, con la ropa del club. No podemos estar en esta situación con lo que nos estamos jugando. Nos duele, nos cuesta, pero el plantel está comprometido. Parar no podemos, porque tenemos tres finales por delante y no hay que regalar nada. Queremos que se solucione para la cabeza, para lo mental, por la familia y porque lo necesitamos de verdad. No lo pedimos por un capricho".

"Vamos a mantener la postura de entrenar fuera del Fray Honorato Pistoia hasta que podamos cobrar los meses"

Luego el volante que es uno de los referentes del plantel continuó expresando su malestar: “Todos sabemos que la situación del país no es la mejor, pero cuando ya ves llorar a tu hijo o hija, sentís que es un laburo en el cual ya no progresas porque no podes ahorrar, ni pagar las tarjetas. Ver las lágrimas de tu hijo, o el sufrimiento de tu mujer o de tus papás, ya es inhumano, deja de ser un trabajo, deja de ser un deporte".

En cuanto si recibieron alguna respuesta de la dirigencia dijo: "Tenemos entendido que los dirigentes están tratando de solucionar la situación. Nosotros ayer fuimos al club, nos cambiamos, hablamos en la cancha de los errores cometidos y sobre la exigencia de que nos paguen desde el mes de julio para comprar comida o seguir con lo que nos queda. Ya estamos en octubre, y ninguno de los jugadores tiene un sueldo para poder vivir cuatro meses con un solo sueldo".

De cara al partido del próximo domingo en el cual Juventud se medirá ante 9 de Julio con la obligación de ganar tendrá ya el resultado del partido de Crucero del Norte ya que jugará el sábado ante Central Norte, Matías Pato dio su punto de vista: “Nos hubiese gustado jugar a la misma hora que Crucero el domingo, en el entretiempo ante Sol de América, el árbitro Correa nos decía que Crucero iba ganando por 1-0, y eso juega en la cabeza, y eso se siente en cada foul, en cada cruce. No tenemos otro resultado en mente que salir a ganar el domingo".

Terminó diciendo que: “El domingo tenemos la obligación de ganar. Crucero gane, empate o pierda, nosotros tenemos la obligación de ganar igual. Si Crucero saca un mal resultado el sábado, el entorno puede estar más ansioso o lo va a tomar de otra forma, pero sabemos que tenemos que ganar".