Farmacias salteñas cuestionadas y con baja rentabilidad

Días atrás se conoció a través de redes sociales la denuncia de quien sería una ex empleada de una cadena de farmacias instalada en Salta por venta de medicamentos sin recetas y vencidos.

Atentos a esta denuncia, Francisco Puló, prosecretario de la Cámara de Farmaceuticos de Salta, en CNN Salta-94.7, dijo no tener conocimiento de denuncias oficiales sobre el tema. "No tenemos ninguna información más que la que ustedes comentan, eso que circuló en redes sociales. No tengo mucho para aportar como institución".

No obstante, enfatizó que, en caso de irregularidades, existen organismos competentes para abordarlas: "Tiene el Ministerio de Salud Pública el sector farmacia que es el que tiene control de policía sobre las farmacias. Además está Defensa al Consumidor y el propio ANMAT. Hay formas de denunciar este tipo de irregularidades si es que quisieran", indicó.

Cuestionó el hecho de solo llevarse de una publicación en Redes sociales y espera que al respecto quien denuncia haya radicado una denuncia formal. "Yo por lo que estuve viendo esto surge del despido de una empleada, es lo que leo y de ahí se viraliza esto. No sé si esta gente hizo una denuncia penal, denuncia policial. Si alguien tomó esto de otra forma. No nos podemos guiar por las denuncias en Redes Sociales".

Farmacias "Sin rentabilidad y cobrando a 60 días"

Consultado por la devolución del IVA , Puló sostuvo que los medicamentos no tiene IVA. "Cuando vendemos el precio incluso no lo pone la farmacia, es un precio entre la industria y las obras sociales. Si un medicamento cuesta 100 pesos y lo pongo a 110 la obra social no me lo paga, y si lo pongo a 99 no me paga, tiene ser precios exactos que figura en el manual".

Con respecto a las Tarjetas de crédito o débito se explayó: "Es una vieja pelea de las farmacias, nosotros aportamos a las obras sociales un promedio del 10 a 12 % en nuestra facturación. O sea del margen bruto que tiene una farmacia el 10 a 12% le entregamos a las obras sociales para poder atender a sus afiliados. Es una exigencia de las obras sociales a las farmacia"

"Nos puso a las farmacias en una situación bastante crítica, entregarle al margen del 30% un 10% sobre el 100% ya nos deja con un 20% de ahí pagar los impuestos nosotros, ingresos brutos, actividades varias de la municipalidad, hacernos cargos de todo, nos esta dejando sin rentabilidad y cobrando a un promedio de 60 días con esta inflación no recuperamos lo que vendemos"

Insistiendo con el pago con tarjetas explicó "Es muy discutido por las farmacias porque ya estaríamos usando dos medios de pagos, la receta es como un cheque por eso somos exigentes porque nos exige a nosotros la obra social, con la coma, la tinta, la letra, para nosotros es un cheque, si no está bien realizado nos devuelve la receta y no nos paga".

Para finailzar, aseguró que la rentabilidad de las farmacias pasan a estar en estos momentos en límites preocupantes porque esto hace que el margen de la farmacia quede totalmente desdibujado. "Imagínense cobrar a laso 60 días lo que compramos nosotros en 15 días, no recuperamos ni una caja de bayaspirina cuando vamos a comprar más en este momento de alta inflación".

Remedios vencidos

El Prosecretario dijo por "La Mañana de la CNN" respecto a la existencia o venta de remedios vencidos en las farmacias cómo deben manejar los stock "Los inventarios y los controles dependen de cada farmacia, igualmente aclaró los medicamentos se pueden devolver a la droguería si los retira con 3 meses de anticipación. No le pagan lo que compró, pero no hay perdida total pero los tiene que retirar 3 meses".

Especificando la situación en la que el paciente tiene en su poder un remedio caducado aclaró "si lo tengo en la casa y se vence este mes lo puede seguir tomando porque tiene un margen dentro de su protocolo".