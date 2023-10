Sarampión: "Es muy importante que esté el esquema de vacunación completo”

Hace ya dos años y medio que en la Plazoleta IV Siglos funciona un vacunatorio que está desde las 9:30 hasta las 18 horas de lunes a sábados. Hasta allí llegó el móvil de InformateSalta, y dialogó con la Licenciada Monica Ochoa.

La mujer contó que “tenemos la dicha de decir que la comunidad salteña se acerca a vacunarse y nunca dejó de aplicarse la de COVID, es más, últimamente se incrementaron las dosis de ésta y la gente viene más asiduamente”.

Pidió que las mamás o papás que tengan a sus niños entre 6 y 9 años de edad, tienen que acercarse a cualquier Centro de Salud para aplicar la segunda de varicela.

Sobre el sarampión, también habló luego de que se notificara un posible caso en los últimos días en Salta y dijo que todas las personas nacidas después del año 1965 y que en su carnet no figura la dosis de triple viral, debe acercarse al Centro de Salud. Y si no encuentra el carnet y no figura en el SISA, debe vacunarse.

“Invito a toda la comunidad a buscar el carnet o acercarse al Centro de Salud para buscarlo online y es muy importante que esté el esquema de vacunación completo”, finalizó.