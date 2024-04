El diagnóstico de "Furia", qué implica la leucemia tipo 1

En las últimas horas y tras algunas especulaciones, Juliana Scaglione, la participante de Gran Hermano reconocida como Furia, anunció este lunes que tiene leucemia. La mujer había salido de su aislamiento de 5 meses para realizarse estudios en una clínica y confirmó que tiene Leucemia tipo 1.

“Tengo leucemia en nivel uno. No tengo que tratarla: todos los meses me tengo que sacar sangre. Puede ser que a los 40 años me pegue nivel tres, y no puedo entrenar lo que entrenaba antes; es vida sana”, informó Furia.

Ante este diagnóstico, que llegó a ser noticia nacional, por tratarse de una figura pública InformateSalta dialogó con el doctor Bernardo Biella quien dio algunas pautas para estar alerta, no alarmarnos y actuar rápido ante una posible caso de leucemia.

"Es un tipo de cáncer que afecta el único tejido liquido que tenemos en el cuerpo que es la sangre, genera que las céluas que están en la médula ósea, que son las que fabrican los glóbulos rojos, blancos y las plaquetas, sean dominadas por un grupo de células anómalas, que empiezan a fabricar de manera indiscriminada, glóbulos blancos, que son las células de nuestra defensa".

En este punto, comienzan a manifestarse algunos síntomas como fiebre durante la noche y fatiga excesiva. Además, se observa una prolongación en la duración de las enfermedades, que suelen persistir por un período más prolongado de lo habitual, aproximadamente 10 días.

Estos signos podrían indicar una disminución en la calidad de los glóbulos blancos, lo que afecta el sistema inmunológico y su capacidad para defender el cuerpo. Esta condición está relacionada con la producción de glóbulos blancos en la médula ósea, y cuando esta producción se ve afectada, se puede diagnosticar una forma leve de leucemia.

Para monitorear la evolución de la enfermedad, se realizan diversos controles de laboratorio, que pueden incluir pruebas adicionales como tomografías del tórax y el abdomen para detectar posibles complicaciones. En algunos casos, también se puede realizar una punción de la médula ósea para evaluar la producción de glóbulos blancos en el cuerpo.

Factores de riesgo para la leucemia

Bernardo Biella señaló que algunos de los factores asociados incluyen la genética, el consumo de tabaco y el estrés. "El factor de riesgo hereditario es el más importante, me tengo que hacer controles más seguidos porque tengo el 'oncogen' que es el gen de la leucemia" y advirtió que "el más importante es el tabaco". Además agregó que también hay que evitar "estar expuestos a sustancia químicas o extrañas".

Lo que debiera hacer Furia

Dejar de fumar y evitar ambientes contaminados

Dieta saludable, evitar envasado y enlatado por los conservantes

Actividad física (ella es muy deportista)

Estrés (Puede activar un onco-gen, ella esta viviendo un momento de gran estrés porque esta compitiendo)

Considera que si en el próximo Laboratorio o análisis clínicos, los resultados de "Furia" siguen igual o no mejoran deberán internarla y ya va necesitar un tratamiento más específico.

Síntomas

Febrícula o fiebre por la noche sin causas aparentes (sin infecciones ni ninguna alteración)

Fatiga persistente

Enfermedades que no sanan rápidamente (Si me agarro una faringitis me dura 10 días)

Infecciones urinarias recurrentes (antes no tenía)

Aparición de ganglios debajo de la piel (duros como la punta del codo e indoloros)

Sangrado de encías ( me lavo dientes y sale sangre)

Orina con sangre

Concluyó que los síntomas de la enfermedad, en su totalidad, son indoloros.

Ante estos síntomas el primer paso es realizar análisis de rutina, donde se cuentan la producción de glóbulos.

El Doctor consideró que el caso de Furia primero se diagnosticó con un análisis pero considero que "seguramente le van a repetir al análisis" y eventualmente le van a hacer una tomografía de tórax y abdomen para buscar los nódulos. "Si empieza con otros síntomas y aumenta los nódulos blancos lamentablemente va tener que dejar de competir y abocarse al tratamiento".

En cuanto al tratamiento indicó que existe la quimioterapia biológica y también el trasplante de médula osea. "Se hace una irradiación en todo el cuerpo, se destruye la médula osea de la persona con la irradiación y después le trasplantamos la médula osea, es una inyección que va al hueso", dijo.

Por último, insistió en la necesidad de ser donantes presuntos."Si esta chica tiene eso y hay muchos donantes, con que aparezca uno, le sacan un poquito de sangre y le salva la vida", concluyó.