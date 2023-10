Caso Zanchetta: "La Iglesia no excomulga sin proceso'"

Luis Antonio Scozzina, obispo de Orán, en diálogo con Radio CNN Salta 94.7 MHz, se refirió a la actual situación de su iglesia y sobre el caso del exobispo Gustavo Zanchetta.

“Hay cosas que son parte del proceso de las heridas, de las situaciones de dolor que se viven. No es un tema que salga como una situación de herida profunda, hay preocupaciones en las comunidades que van más allá de este conflicto”, dijo al iniciar.

“Sí, yo creo que, como toda situación, nos ha ayudado de alguna manera a lo que el Papa nos está planteando con mucha fuerza, desde que estallaron todos los conflictos a nivel global en todas las iglesias, a que en la Iglesia tenemos que tener una pastoral del cuidado de los menores y adultos vulnerables”, indicó.

Contó que mañana tendrán un segundo encuentro con los sacerdotes, con los religiosos y con los laicos para tratar ese tema, “es decir pensar cómo desde una situación de dolor o de conflicto pasamos a una actitud proactiva y de superación, porque en definitiva no podemos poner bajo la mesa las problemáticas que existen”.

No obstante, un grupo dentro de la Iglesia en el norte expresó su descontento debido a que Gustavo Zanchetta estaba bajo prisión domiciliaria en un convento, lo que percibieron como un respaldo institucional. “La Iglesia no es excomulga si no hay proceso”, expresó.

Aquí fue consultado sobre si cuando quede firme la condena, el exobispo será trasladado del convento, y explicó que “más allá de eso, de una condena en lo civil, ahí en la Iglesia Católica lo que es el derecho interno, lo que es el derecho canónico, que determina también, inclusive en casos de condena. En el ámbito católico, la responsabilidad es también de cuidar a la persona que está condenada, no es expulsarla”.

Indicó que, en un sentido más amplio, de cualquier condena, de cualquier situación de algún miembro de la Iglesia, sobre todo sacerdote, la Iglesia, el Obispado tiene la responsabilidad del cuidado.

“No es alguien que se desentiende, y es un acto de caridad, y en ese sentido se tiene que interpretar el gesto que yo hice. Es una responsabilidad en el cuidado y en la caridad. Además, eso no implica que uno se desentienda de la atención y el cuidado de las víctimas”, explicó para finalizar.