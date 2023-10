Venció el plazo y dos municipios no rindieron sus cuentas a la Auditoría

Fue llegando a la última parte de septiembre cuando desde la Auditoría General de la Provincia enumeró que hay entre 25 y 30 intendencias que no habían presentado las Cuentas Generales del Ejercicio 2022, teniendo plazo para hacerlo hasta fines de mes, caso contrario iniciarán acciones legales contra las comunas.

En medio de las repercusiones de esta situación, desde la mencionada entidad resolvieron dar un plazo de gracias. Así lo supieron comunicar a través del Boletín Oficial, indicando que los municipios que debían sus cuentas de ejercicio 2022 iban a tener tiempo hasta el 17 de octubre pasado para hacer las presentaciones correspondientes.

Cumplido el plazo, ya se sabe quiénes cumplieron y quiénes no. A una semana de terminada la extensión, hay dos comunas que no cumplieron con el informe en mora. Según indicó el titular del organismo, Marcelo Ferraris, las intendencias de San Carlos y El Tala no lo presentaron.

Así lo señaló en el programa Somos la Mañana, donde comentó que estas gestiones municipales podrían haber hecho la presentación inclusive hasta el lunes, para cumplir con su obligación. Como terminaron todos los tiempos concedidos y siguen en falta, ahora estas comunas deberán afrontar las denuncias de rigor ante la Justicia.

"Muchos presentan situaciones que son atendibles, otras quizás no tanto, pero nos interesa la presentación de la cuenta. así que más allá de considerar una demora en el plazo presentado, le damos relevancia e importancia a la presentación de las cuentas", supo decir anteriormente Ferraris.