“Tienen que cumplir”, señalan sobre los 30 municipios en mora con la Auditoría

Fue durante una entrevista que Gustavo Ferraris, presidente de la Auditoría General de la Provincia, enumeró que hay entre 25 y 30 intendencias que aún no presentaron las Cuentas Generales del Ejercicio 2022, teniendo plazo para hacerlo hasta fin de mes, caso contrario iniciarán acciones legales contra las comunas.

Al respecto de esta cuestión InformateSalta se comunicó el presidente del Foro de Intendentes, Daniel Moreno, quien señaló que aquellas gestiones municipales en mora deberán cumplir, dejando las cuentas claras y respetando lo requerido por el gobernador de “dejar todo ordenado”.

"Por ahí nos atrasamos pero todo tenemos que hacerlo"

“Tenemos que hacer bien las cosas, voy a defender lo que es justo para todos y, si no presentaron, lo tienen que hacer como sea”, espetó Moreno, aunque señaló que el número no es muy elevado, pues en otras oportunidades supieron ser más.

Aquí comentó que el gobernador Gustavo Sáenz “nos dijo a todos que tenemos que terminar al 10 de diciembre con todo ordenado, hay que hacer una transición ordenada y tranquila, sobre todo a los que entran y, a los demás, que seamos más ordenados”, mencionó directivas que recibieron.

No obstante Moreno llamó a que las intendencias respeten las rendiciones, siendo imperioso que cumplan la presentación. “Lo tienen que hacer sí o sí, no hay de otra, los intendentes somos meros administradoras y debemos hacer las cosas bien, no somos dueños de los pueblos, tenemos que cumplir y de la mejor forma”, concluyó.