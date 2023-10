La tortuga que acertó el resultado de las elecciones vaticinó que pasará en el balotaje con Sergio Massa y Javier Milei

El próximo domingo 19 de noviembre se llevará a cabo el balotaje en donde los argentinos se acercarán a las urnas para votar y elegir al presidente de los próximos cuatro años: “¿Sergio Massa o Javier Milei?”, esa es la gran cuestión.

En este escenario, volvió a aparecer “Paldofina”, una tortuga adivina de 20 años que acertó todos los resultados del Mundial de Fútbol del 2022 en Qatar, donde la selección Argentina salió campeona del mundo. Ahora, le tocó predecir cuál de los dos candidatos presidenciales será el ganador.

Con millones de reproducciones y miles de admiradores, Pandolfina se hizo muy popular en las redes sociales por sus predicciones. El método de adivinanza es sencillo: la tortuga es colocada frente a dos platos llenos de lechuga, cada uno con el apellido de cada candidato en un cartel, y la que elija para alimentarse, será coronada como la elegida.

Al ritmo de Canción bonita de Carlos Vives y Ricky Martin, Pandolfina avanza lentamente hacia las dos opciones. Si bien al principio se muestra indecisa, termina por elegir a quien cree que será el próximo representante de la Nación Argentina: Sergio Massa.

En cuestión de horas, el video, compartido por su dueña @gladysireneruscio8, se hizo viral y llegó a reunir más de 400 mil visualizaciones y 17 mil me gusta. En los comentarios, los usuarios dejaron su opinión al respecto: “Vamos Pandolfina, casi se me sale el corazón”, “Pandolfina, la tortuga de la suerte”, “¿Lo podrás volver a hacer el mismo día a la mañana? Por cábala”, “Hizo lo mismo que en Argentina vs. Francia, casi muero”, “Pandolfina metió suspenso y todo”. /TN

MIRA EL VIDEO: