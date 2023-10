Turistas se agredieron en Cafayate, ella le tiró con el bastón y él le dio una piña

Lo que parecía un viaje de relax para muchos turistas argentinos y uno que otros extranjeros que querían visitar Cafayate terminó de la peor manera. Una trafic salió el viernes desde la capital salteña el día viernes cargada de turistas con destino la ciudad vallista.

Todo marchaba bien hasta que llegaron a Talapampa, allí la trafic de un empresa de turismo decidió, ante el pedido de los turistas, detenerse y como se dice "estirar las piernas". Todos estuvieron de acuerdo y se pactó una hora de partida desde el lugar para llegar finalmente a destino pero resulta que una familia francesa no regresaba y causó molestia en el resto de los turistas que ya querían seguir viaje.

Al retornar empezaron los cruces de palabras que terminaron con una mujer, oriunda de La Plata, herida en el rostro por uno de los turistas franceses.

Según trascendió mientras discutían todos, un turista francés de 24 años, le hizo una seña con el dedo medio de una de sus manos con lo cual la señora agarró su bastón y se lo lanzó, el objeto cayó donde estaban los padres del joven francés, identificado como Jean Meyrand. Éste no dudó y le aplicó un golpe de puño en el rostro a la mujer, quien fue trasladada y asistida en un centro de salud de la zona.

De acuerdo a lo narrado por testigos, la familia francesa decidió bajar de la trafic y no seguir viaje, mientras la mujer fue asistida en un centro de salud a la vez que señaló no quería ningún tipo de intervención ni mucho menos hacer alguna declaración. El transporte de turistas regresó a la capital salteña.

La policía salteña no hizo nada

El esposo de la mujer agredida se contactó con El Tribuno para expresar su indignación respecto a las instituciones que se supone deben velar por la seguridad de la ciudadanía. "Ayer mi mujer fue agredida por un turista extranjero (hablaba francés), en la misma combi en la que estaban haciendo un tour por Salta", sostuvo Néstor Jorge.

"A las dos horas del hecho, aproximadamente, ya había conseguido a través de la empresa de turismo los datos de los pasajeros -extranjeros- con sus números de pasaportes. Sabía dónde estaban alojados (hotel San Francisco) y tenía una foto del agresor", sostuvo el hombre, quien confirmó que hicieron la denuncia -al parecer fue en la Comisaría 1ra de Salta capital-.

"Se hizo la denuncia con dos testigos y a la Policía no le interesó ver las fotos, en ese momento no había un médico forense para constatar el estado de mi esposa. Y no había una fiscal de guardia, desde La Plata no podemos hacer nada. Averigüe en la UFI 17, la Policía Federal y la Policía de la Mujer".

Por último, y totalmente desesperado por la situación, el hombre manifestó: "Estamos totalmente abandonados por las instituciones, y queremos que este hecho se haga público".