Casi una tragedia, se incendió una sandwichería y una mujer se descompensó

Pasadas las 8 de la mañana, se reportó un incendio en una propiedad ubicada en la intersección de Pasaje Arias y Pedernera.

Allí un vecino de la sandwichería fue alertado por la presencia de humo, pero pudo comprobar que se trataba de un incendio en la esquina. Mientras el incendio avanzaba también lo hacía el humo que llegó a una vivienda también vecina sobre Pedernera y allí resultó intoxicada una mujer adulta mayor, que recibió asistencia de SAMEC en el lugar.

Tras el alerta, llegaron también policías y bomberos con dos unidades, que lograron extinguir las llamas e iniciar las tareas de enfriamiento.

En el lugar se encontró gran cantidad de garrafas y otros elementos que podrían haber desatado una tragedia.

Ante los micrófonos de Multivisión uno de los vecinos a la vivienda siniestrada dio más detalles de la situación. "No tuvo problemas por el momento. No los vi a los bomberos subir al techo, pero sigue saliendo humo ahí. Por suerte no llegó a mi pared. Los vecinos llamaron a los bomberos, ellos me tocaron la puerta pensaban que era mi casa".

Sobre la mujer que presentó malestar, el hijo contó "Fue un susto, es una casa compartida, alquilada, la parte de ella ingresó humo, pero no se quemó nada".

Otra vecina contó "Vino la ambulancia. Apenas la sacamos a la señora. Soy vecina. Ya está bien, le controlaron la presión, todo".