Emiliano Durand, durísimo contra Bettina: “Es un manoseo, no hay buena fe”

En medio de un tenso clima de transición en la ciudad de Salta, el intendente electo, Emiliano Durand, expresó su descontento y malestar ante las últimas decisiones tomadas por la actual administración municipal encabezada por Bettina Romero.

La controversia se acentuó aún más con la noticia de la intención de designar a Daniel Amador, actual Secretario de Economía, y familiar político de la Intendenta, en el Tribunal de Cuentas. “Personalmente no estoy de acuerdo que el Secretario de Hacienda de la Municipalidad sea quien tenga que controlar los gastos de él mismo y de su pariente política”, dijo.

Durand expresó su preocupación por la falta de imparcialidad en esta designación. “No es ético, quien te controla no puede ser juez y parte, no hay imparcialidad. A mí eso no me parece lo correcto, y es lo que la gente está cansada. Ya estamos cansados de eso, estamos cansados. Es como un manoseo”, sentenció en FM Profesional.

A pesar de un reciente llamado al diálogo por parte de la Intendenta saliente, Durand dejó en claro que percibe una falta de "buena fe", lo que complica la necesaria transición de gobierno que debe llevarse a cabo en un clima de cooperación y entendimiento. "Debe haber buena fe, debe haber acuerdos, debe haber una construcción por la ciudad. Y eso no hay hoy", sentenció.

“Nosotros venimos pidiendo información, pero sobre todo buena fe. Resulta que nos enteramos por los diarios, designaciones, y que otorgan cargos, pasan gente a planta, etc., sin consenso, a un mes de irse”, disparó.

Durand también señaló que ya cuentan con un equipo definido para la próxima gestión, y que están listos para asumir sus responsabilidades como nuevos líderes de la ciudad.

Sobre Xamena

En respuesta a la decisión del municipio de no habilitar el natatorio, expresó su pesar por la situación y destacó la importancia de mantener accesibles los espacios públicos para la comunidad.

Hizo hincapié en que la inversión en espacios públicos es esencial, ya que estos lugares brindan a la comunidad opciones accesibles y saludables para disfrutar del tiempo libre. “Tenemos un gran porcentaje de salteños que son laburantes, que no les alcanza la guita para ir a otro lado, y tener un lugar público, muy económico, está buenísimo”.

Por último, criticó la visión y prioridades de las autoridades municipales. “Ver esa desinversión, ese desinterés, en donde van 15 mil salteños por fin de semana, tiene que ver con la visión que tenés, con cuáles son tus prioridades, y qué es lo importante para vos”.