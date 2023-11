Transición municipal: “No queremos que sea algo para la foto o un circo"

Tras varios meses de incertidumbre, hoy finalmente se realizó la reunión de "transición" municipal entre el equipo técnico del intendente electo, Emiliano Durand, encabezado por Juan Chalabe, y el de la actual gestión, liderado por el secretario de gobierno, Federico Casas.







Al respecto, el concejal Guillermo Kripper, se mostró a favor del pedido de informe realizado por parte del equipo del intendente electo. “Actuó de forma correcta anticipándose con una nota presentada en mesa de entrada pidiéndole información a la Municipalidad para avanzar correctamente con la transición”.

Comentó, además que esa información es necesaria para avanzar correctamente con la transición y de manera seria. “No queremos que sea algo para la foto o un circo de inicio de transición cuando se necesitan cuestiones importantes para arrancar de manera honesta y correctamente” dijo Kripper.

Sobre pedidos de informes desde el Concejo Deliberante, comentó sobre las dificultades al momento de recibir una respuesta por parte del Ejecutivo Municipal.

Acerca del pedido de pase al Tribunal de Cuentas de Daniel Amador, se manifestó en contra de la medida. “A mí me parece insólito que la Intendenta pretenda que quien administró las finanzas del Municipio sea el controlador de lo que él mismo hizo”.

No obstante, alego que no tiene nada personal contra Amador. “Es de los pocos funcionarios accesibles con el Concejo Deliberante, parece buena persona, buen profesional pero esto no tiene nada que ver con lo que pueda hacer Amador al respecto”.

También insistió en que "lo lógico sería que el nuevo intendente proponga quien debería ocupar esa vocalía".

En cuanto a los empleados municipales, anunció que hoy tratarán en el Concejo Deliberante un proyecto de resolución donde la UTM solicita que se deje sin efecto el decreto de las designaciones.