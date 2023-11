La crisis económica golpea los precios de las verduras y la baja en las ventas se siente

La crisis económica que golpea fuertemente al país no da brazo a torcer, con distintos factores impactando en la escalada sin techo de los precios, haciendo que el consumidor cada vez estire más los pocos billetes que le quedan, e incluso deje de comprar todo lo que necesita.

Esto se está reflejando en las frutas y verduras. Así lo señalan los vendedores del mercado COFRUTHOS quienes indicaron que la gente da muchas vueltas, ya no compra en un solo lugar sino que averigua en varios puestos antes de tomar una decisión, pero igualmente la merca en las compras se palpan.

“Todo está subiendo, no podemos ni sacar ganancias, no podemos abastecernos para pagar los impuestos, no alcanza la plata”, manifestaba una puestera en diálogo con Multivisión Federal quien reconocía la baja de compradores. “Ante la gente venía mucho pero ahora compra de a 3 duraznitos, a valor de $100 y es todo muy triste, la gente consume menor cantidad, la plata no alcanza, tampoco a nosotros”, se sinceraba.

“No se vende nada, tiramos mucha mercadería también porque no se vende”

Otro vendedor comentaba el porqué de la suba de los precios: “Es un tema estacionario, en este sector ya deja de salir un poco la verdura, se empieza a quedar, entonces viajamos más lejos para traer la mercadería, por eso algunas cosas se encarecen un poquito más”, explicó.

Pese a esto, rescató que en el mercado de abasto de avenida Paraguay habían precios más accesibles que en otros lugares, poniendo de ejemplo la zanahoria a $500 el paquete, $300 la remolacha, la planta de lechuga entre $100 y $150, o la docena de choclo amarillo a $2000, tal vez unos pesos menos.

Por su parte, los compradores reconocían como en cada visita, el bolsillo soporta menos la crisis económica. “Es mucho el aumento en las frutas, venís al mercado y todos los días hay un precio nuevo, tenés que dar 2 o 3 vueltas al mercado hasta que encontrás un precio accesible”, decía una mujer quien, con su libreta, llevaba las cuentas.