Tío abusador, lo sometió desde pequeño mientras vivía con sus abuelos

Los abusos, que fueron de menor a mayor, comenzaron cuando la víctima tenía 7 años y vivía en la casa de sus abuelos maternos, en el barrio Universitario. Gracias a un primo, el padre se enteró, radicó la denuncia y el acusado pudo ser detenido.

“Papá ya no quiero acordarme de eso”, era la respuesta que la víctima repetía una y otra vez a su padre, quien buscaba que su hijo asista a una pericia psicológica cuente todo lo padecido a manos de su tío, un técnico en prótesis dental, quien el 27 de octubre pasado fue condenado a 9 años de prisión por los graves y frecuentes abusos sexuales cometidos a su sobrino.

La condena, impuesta por la jueza Gabriela González, de la Sala III del Tribunal de Juicio, se dictó por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la duración, las circunstancias de realización, por la calidad de menor de la víctima y por el aprovechamiento de convivencia preexistente.

Según surge del fallo, al que accedió InformateSalta, el hecho fue expuesto por el padre biológico del menor, quien fue bastante minucioso al momento de declarar en el juicio. Explicó que, al año del nacimiento de su hijo, en 2008, se separó de su mujer, quien se fue a vivir con sus padres, en el barrio Universitario.

Dado que mantenía una pésima relación con su ex mujer, pues cada vez que se veían discutían, el padre del menor indicó que no podía tener mucho contacto con su hijo, no obstante, siempre trató de cumplir con sus obligaciones alimentarias.

Indicó que, al poco tiempo, consiguió trabajo en el sur del país, por lo que enviaba dinero a su ex pareja para la mantención del menor, aunque no pasó mucho y se enteró de que la madre de su hijo había vuelto con una ex pareja, padre de otros hijos.

En vista de ello, se fue de la casa de sus padres, pero no se llevó a su hijo, sino que lo dejó al cuidado de sus abuelos maternos. Posteriormente, en el año 2021, regresó a Salta y comenzó a tener más trató con su hijo, ya de 13 años, pero no lograba que éste lo reconociera como su padre, describiéndolo como un chico muy reservado.

Esta conducta, sin embargo, tenía una razón, la que conoció a partir del relato de un primo de la misma edad de su hijo, quien lo fue a visitar y le dijo que tenían que hablar de algo grave, por lo que se reunieron en una pieza y le contó que su hijo era víctima de abusos sexuales por parte de un tío.

Abusado desde los 7 años

Supo que los padecimientos habían comenzado cuando su hijo apenas tenía siete años, sin que el menor dijera nada al respecto. Al enterarse de lo sucedido, es que decidió hablar con el mismo, quien, entre llantos, reconoció los abusos, dándoles algunos detalles.

Le confió que efectivamente todo comenzó a los siete años y se extendió hasta los 13, siendo víctimas, primero, de abusos consistentes en toqueteos impúdicos, para luego ser accedido carnalmente, lo que sucedía en la casa de sus abuelos, a veces, en el garaje.

A partir de este reconocimiento, muy doloroso para el menor, quien se había vuelto introvertido, el padre radicó la denuncia del caso, lo que derivó en la detención del tío abusador, hoy de 57 años, quien permaneció alojado en la Alcaidía Judicial hasta el viernes pasado, cuando se dictó el veredicto, en el que se dispuso que sea trasladado al penal de Villa Las Rosas, donde ahora pasará 9 años tras las rejas.

Según lo ventilado en el debate, el menor resultó gravemente afectado, pues fue muy difícil exteriorizar los hechos sufridos, siendo renuente a hablar al respecto, incluso en las diferentes entrevistas psicológicas dispuesta en el marco de la causa.

Todo esto influyó en el tribunal, el que terminó por coincidir con la fiscalía en la aplicación de una severa pena al acusado, quien se aprovechó de la situación de abandono del menor, ya que su madre no le prestaba atención y prácticamente lo dejó en manos de sus padres, siendo mayores y con pocas posibilidades de ejercer un cuidado adecuado sobre el menor.

Incluso, según conoció InformateSalta, el padre denunciante llegó a sostener que su hijo habría revelado los abusos, pero que su madre minimizó lo expresado, en tanto, que su abuelo materno lo negó, situación que habría influido para que la víctima desista en pedir auxilio o alertar sobre los vejámenes que padecía.