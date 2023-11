Wayar durísimo con Romero: “Llegó por el peronismo al que hoy le dice populismo con desprecio”

El senador por Cachi, Walter Wayar, se refirió con dureza a las manifestaciones de su ex compañero de gobernación, Juan Carlos Romero, por su posición política de cara al balotaje del 19 de noviembre, y en contra de Sergio Massa.

“Juan Carlos Romero llegó por el peronismo al cual hoy le dice populismo con desprecio muchísimos años senador nacional, los peronistas a mano alzada lo votamos como candidato a senador de los peronistas y el pueblo peronista lo votó y lo hizo senador y luego gobernador por 12 años y luego de nuevo senador y dice nunca voy a votar 20 años votando contra el kirchnerismo pero en esta última etapa cuando después de ser gobernador llegó a senador en el voto decía Cristina Kirchner presidenta, Juan Carlos Romero senador”, disparó durante la etapa de manifestaciones en la sesión del Senado.

Y continuó “le pido que reflexione y que por lo menos vote en silencio. Y no en contra de quien le dio todos los cargos políticos que tuvo en su vida, que fue el peronismo, que en silencio haga lo que quiera. Pero que no nos ofenda. Que no nos agravie. Que no nos destrate. Porque eran nuestros lomos los que sostenían en la buena y en la mala las políticas que llevábamos”, expresó.

En este sentido, aseguró que no habla desde la bronca sino desde la impronta que siempre tuvo. “Le dije siempre a él que yo lo siento un amigo y que si la vida lo pone un día en un momento difícil y mi mano extendida lo puede ayudar, lo va a ayudar y lo sigo manteniendo. Pero él ha tomado un camino ideológico distinto al que transcurrió en todos los cargos con los que ganó en el peronismo y es dueño de cambiar, pero de ahí, colarse a los que antes le generaban broncas y odio a la gente contra él. Hoy sumarse para ser parte de lo que le suman odio y bronca a la gente. Estar sumado a eso mismo no me parece”, manifestó.

Y cerró “alguien se lo tenía que decir, se lo podría haber dicho en un mensaje privado, se lo podría haber dicho en una charla privada, pero hay veces que hay que decir las cosas públicamente”.