Sigue la polémica por la postulación del tío de Bettina: la opinión de los colegios profesionales

Como si controversias faltaran en la Municipalidad de Salta, recientemente se sumó otra más que puso más candentes los ánimos. Se trata de la postulación que realizó la intendenta Bettina Romero para suplir una de las vacantes en el Tribunal de Cuentas, proponiendo a su tío, el actual secretario de Hacienda Daniel Amador.

En medio de las repercusiones y voces que se están escuchando, ahora llegan las repercusiones del Concejo Deliberante capitalino, donde la concejal Paula Benavides planteó que distintas entidades se pudieran manifestar sobre la postulación ahondando en la cuestión ética de que Amador pudiera “controlar” lo que realizó.

“Desde Salta Independiente estamos instando a los colegios profesionales a manifestarse en contra entendiendo que dentro de los códigos de ética profesional está establecida claramente la incompatibilidad por la falta de objetividad que va a tener al momento de auditar”, señaló al respecto.

Al respecto InformateSalta se comunicó con el contador Juan Pablo López López, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, quien aseveró que de requerirse la opinión del cuerpo sobre lo “ético” del cambio de funciones de Amador, precisan de un pedido para que la entidad pueda expedirse.

Primeramente comentó que, como institución, ya se supieron expresar en otras instancias como “en la última designación de auditores generales de la Provincia, nos manifestamos y hasta hemos hecho una presentación judicial”, mencionó respecto a cómo participaron en dar su parecer.

En el caso de Amador, dijo que “nuestro tribunal de ética no funciona de oficio, necesitamos de la instancia privada o de algún particular que formule justamente un pedido de actuación, no podemos avanzar si no se invita al organismo”, concluyó.

“Necesitamos que se haga la presentación y, de esa manera, tratarlo dentro del tribunal”