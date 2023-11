“¿Ese quién es?”: Con duras palabras, salteños comienzan a despedir la gestión de Alberto

Con el paso de los días, a la fecha resta exactamente un mes para el cambio de gobierno en el país, instancia para la cual el próximo 19 de noviembre será el balotaje presidencia para definir al entrante usuario del sillón de Rivadavia: Sergio Massa o Javier Milei.

Junto a la contiendan por saber quién será el próximo presidente, la fecha también significa un fin de ciclo y la despedida del actual jefe de Estado, Alberto Fernández, de la Casa Rosada una vez que entregue los atributos de mando a su sucesor, tras haber resuelto no buscar la continuidad al frente del destino de la Nación.

Es aquí que InformateSalta decidió consultar a nuestros seguidores, lectores y amigos su opinión respecto al presidente Fernández, qué balance se animaban a hacer de su gestión y cómo la calificarían. Las respuestas no tardaron en llegar y en su totalidad fueron negativas para el mandatario, muchas consistieron en críticas con palabras fuertes y otros, con chascarrillos, se burlaron respecto a que siga siendo presidente.

“¿Teníamos un presidente?”; “¿Sigue siendo el presidente todavía?”; ¿Quién ese?”; “¿Qué presidente?”; “¿Y ese quién es?”; “¿Aún sigue?”; “No sabía que teníamos presidente”, fueron algunas de las expresiones más reiterativas de la gente mofándose de lo que, dieron a entender, el poco peso de su autoridad.

Otros sumaron a este humor comentarios donde denotaban haberse olvidado de que estaba ocupando el máximo cargo de nuestro país. “Me suena la cara, lo vi en algún cartel hace unos años... ya me va a salir el nombre…”; “Recién me entero que es presidente”; “¿Quién es? ¿Qué dice que hacía?”, son parte de estas expresiones.

Sin embargo hubo salteño que no dudaron en verter sus consideraciones críticas sobre el presidente, al igual que su gestión. “El peor gobierno de la historia”; “El chiste más caro de todos”; “Por fin, que se vaya, no hizo nada de nada este inútil”; “Creo que no hace falta poner nada”; sobresalieron estas manifestaciones de la gente.

“Desastroso, impresentable, decadente, vergonzoso y un millón de cosas más”