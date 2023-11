En Orán, una escuela hizo un festival para juntar fondos... ¡pero tuvo cero ganancias!

Una situación insólita es la que le pasó a una escuela de la ciudad de Orán la cual, días atrás, realizó un festival solidario para recaudar fondos para su cooperadora pero, una vez concretado el mismo y viendo los gastos que tuvieron para su realización, los cálculos indicaron que no obtuvieron ganancias.

¿Qué pasó? Según la información que compartió el medio Radio A de Orán, esto le ocurrió a la escuela Osvaldo Pos quien, a principios de mes, realizó un festival con artistas, comida, bebidas y mucha diversión, todo a fin que la ciudadanía colabores para juntar dinero que ayude a la cooperadora de la institución.

Sin embargo y pasada la fiesta, cuando las autoridades se sentaron a contar las ganancias y a suplir los costos de la organización se toparon con el resultado negativo de ingresos. Así lo confirmó la directora del establecimiento, Estela Salinas.

"Lo que tenemos en claro es que no nos quedó ganancia. Nos falta pagar GyD. Estamos reuniendo el dinero porque todavía hay papás que siguen rindiendo entradas. Todo eso es para seguir pagando algunas cuentas, pero gracias a Dios no nos quedaremos con deudas", se sinceró.

"Los costos fueron bastantes altos y no se pudo lograr el objetivo"

Al precisar sobre los balances, dijo que el gasto fue mayor a $10.312.000, como también que fue un error pagar el alquiler del club donde se realizó el "Festival Por mi Escuela", dándoles la cantina sin cargo. "Esto es un aprendizaje, no vamos a bajar los brazos, lamentablemente no quedó ganancia, no salió esta primera vuelta, la segunda puede ser que sí", dijo tratando de ver el vaso medio lleno.

Asimismo el medio Radio Norte compartió los números de los costos que tuvieron el festival, indicando que el alquiler del predio fue de $350.000, los locutores $200.000 entre ambos y más de $3 millones en los artistas.

Gastos en artistas

• GyD $3.000.000

• Las Voces de Oran $750.000

• Pitin Salazar $800.000

• Hnitos Quinto $100.000

• SonOran $100.000

• Pampa Torres $200.000

• Diableros de Orán $750.000

• Sentimiento Mansero $110.000

• Elipse $120.000

• Nahuel $50.000

• Randi Zalazar $100.000

• Locutor Gimenez $100.000

• Locutor Humakata $100.000

Gastos varios

• Tikets de Ventas $25.920

• Alq Gacebos $24.000

• Alq Sillas Numeradas $204.000

• Bajada de Luz $128.000

• Descartables $91.200

• Carbon $4.000

• Seguridad $30.000

• Autorizaciones $50.000

• Alq Baños Quimicos $85.000

• Alq Gimnasia y Tiro $350.000

• Sadaic $350.000

• Alq manteles $27.000

• Media sombra $32.500

Comida

• Chorizos $300.000

• Pan $95.100

• Salchichas $90.000

• Empanadas $245.000

• Tamales $105.000

• Sandwiches de Miga $35.000

• Sandwiches de Pollo $20.000

Bebidas

• Coca cola $540.000

• Cervezas $579.800

• Fernet $315.300

• Vino $126.360

• Hielo $52.000

Varios $127.600