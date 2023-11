¿Cuánto cobrará Milei como presidente y qué hará con su sueldo?

Javier Milei se convertirá en el máximo mandatario de la administración pública nacional a partir del 10 de diciembre. Este cargo tiene uno de los salarios más altos de todos los empleados públicos. ¿Cuánto cobrará como presidente y qué hará con su sueldo?

El salario de un Presidente tiene algunas particularidades especiales, que vienen con la responsabilidad que conlleva el cargo. Según el artículo 92 de la Constitución Nacional, el presidente y vicepresidente de la Nación perciben "un sueldo pagado por el Tesoro que no podrá ser alterado en el período de sus nombramientos"

¿Cuánto cobrará Milei como presidente?

Según la página web antes mencionada, el presidente actual —Alberto Fernández— cobró en el mes de junio de 2023 2,2 millones de pesos. Cabe destacar que es el último dato publicado por el Estado.

Lo mismo ocurre con los ministros del gobierno. Los principales funcionarios cobraron en el mes de junio 1,9 millones de pesos; estos números no incluyen otros gastos variables, como los viáticos.

¿Qué hará con su salario?

Desde que asumió como legislador nacional en 2021, Milei estuvo sorteando su dieta todos los meses. Sin embargo, durante su mandato como Jefe de Estado, no puede tener otro empleo, ni recibir ningún tipo de dinero proveniente de alguna provincia o de la Nación.

"No sé si es compatible. Como diputado no tenía impedimento con dar conferencias, ahora no sé", aseguró Milei en declaraciones radicales al ser consultado sobre qué tenía pensado hacer con su sueldo de Presidente.

Vale mencionar que, en los casi dos años que lleva de diputado nacional por La Libertad Avanza, Milei sorteó su dieta, con una participación en el último sueldo de casi 2 millones de personas de forma online.

Fuente: El Liberal