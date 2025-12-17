“Los dólares no salen por las orejas”: Cristina Kirchner cargó contra la gestión Milei y alertó por una economía “en caída libre”

Desde su departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria en el marco de la causa Vialidad, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó este martes un extenso mensaje en su cuenta de X con duras críticas a la política económica del Gobierno nacional. En ese contexto, apuntó contra los distintos esqumas cambiarios anunciados desde 2023 hasta la actualidad y sostuvo que ninguno logró cumplir con los objetivos prometidos.

En su análisis, la ex mandataria repasó los anuncios oficiales de los últimos años y señaló que cada período estuvo marcado por un nuevo enfoque monetario que terminó siendo reemplazado. “En el 2023 fue la dolarización… ibas a recibir dólares en lugar de pesos por tu trabajo o tu salario”, recordó. Luego agregó que en 2024 se habló de una “dolarización endógena por competencia de monedas”, mientras que en 2025 se implementó un esquema de bandas con crawling peg.

Según Fernández de Kirchner, el último anuncio del Banco Central marca un nuevo giro. “El martes pasado, el Banco Central anunció un nuevo estreno para el 2026… el dólar indexado”, escribió, y apuntó directamente contra el presidente de la entidad, Santiago Bausili, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Críticas al Banco Central y al relato oficial

En su publicación, la ex presidenta cuestionó el rol del Banco Central y sostuvo que el esquema anunciado se basa en la indexación del dólar al índice de precios al consumidor. “Presentó el dólar indexado por el índice de precios al consumidor que dice el INDEC de Milei y Lavagna”, afirmó, aunque aclaró que desde el Gobierno luego se intentó matizar esa definición.

Fernández también apuntó contra el discurso oficial utilizado para respaldar estas políticas. Enumeró frases atribuidas al presidente Javier Milei y a funcionarios del área económica, como “La economía va a subir como pedo de buzo”, “agarrá los pesos y comprá, no te la pierdas, campeón” o “Los dólares nos van a salir por las orejas”, además de recordar expresiones realizadas en transmisiones por streaming.

Para la ex mandataria, esos mensajes contrastan con la realidad económica actual. “Lo cierto es que la economía está en caída libre porque el consumo no repunta”, sostuvo, y agregó que los dólares “no salen por las orejas sino para afuera del país”.

Salida de divisas e inversión extranjera negativa

En otro tramo de su mensaje, Cristina Kirchner enumeró los factores que, a su entender, explican la salida de dólares: el aumento de las importaciones, el turismo emisivo, la compra de bienes y servicios en plataformas digitales, el pago de intereses de la deuda y una Inversión Extranjera Directa negativa.

“Sí… ¡por primera vez desde el año 2003 la inversión extranjera es negativa!”, remarcó. Según detalló, desde que Milei asumió en diciembre de 2023 y hasta octubre de 2025, la IED registró un saldo negativo de 1.327 millones de dólares.

En ese marco, mencionó la salida de empresas extranjeras del país y citó como ejemplo a PETRONAS, que había llegado a la Argentina en 2014 para invertir en Vaca Muerta y formar parte de un proyecto de gas natural licuado en Bahía Blanca.

Referencias políticas y comparación con sus gestiones

Hacia el final del posteo, la ex presidenta incluyó dos posdatas. En la primera, sostuvo que el propio Gobierno habría advertido que la inflación no responde únicamente a factores monetarios. “Una cosa es hablar en la tele y otra cosa sentarse en el sillón de Rivadavia y gobernar el país con la gente adentro”, expresó.

En la segunda, comparó la situación actual con los niveles de inversión durante sus mandatos. Recordó que entre 2007 y 2011 la Inversión Extranjera Directa tuvo un saldo positivo de 16.213 millones de dólares y que entre 2011 y 2015 alcanzó los 13.487 millones. “Y pensar que los medios de comunicación, las consultoras económicas y la oposición nos decían que ahuyentábamos las inversiones, amigo…”, concluyó.