Ricardo Quintela respaldó un documento conjunto para recuperar una Argentina federal e inclusiva

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, se sumó a un grupo de mandatarios provinciales que impulsan una agenda política e institucional en defensa del federalismo y el desarrollo inclusivo, a través de un documento titulado “Recuperar la Argentina federal e inclusiva”.



El texto fue difundido públicamente por Quintela en sus redes sociales, donde remarcó que “el federalismo es uno de los pilares de nuestro sistema de gobierno, pero sobre todo una herramienta fundamental para lograr un desarrollo armónico desde lo geográfico y justo desde lo social”.



En el documento, los gobernadores y legisladores nacionales advierten que, a partir del retiro del Estado nacional, las provincias debieron asumir casi en soledad la prestación de servicios públicos esenciales, sin el correspondiente acompañamiento de recursos. A esta situación se suman incumplimientos financieros, deudas acumuladas y la paralización de la obra pública en gran parte del país.



Asimismo, se señala que desde la implementación de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos en 1988, la participación de las provincias en la distribución de recursos cayó del 58% al 42%, profundizando las asimetrías entre el interior y el gobierno central. Según expresan, las recientes decisiones del Ejecutivo nacional agravaron este escenario y generaron un proceso de desfinanciamiento federal.

El documento también anticipa que los firmantes impulsarán y sostendrán una agenda común en el Congreso Nacional, promoviendo el intercambio de ideas y la construcción de consensos, más allá de las pertenencias partidarias. Al mismo tiempo, advierten que rechazarán cualquier iniciativa que implique quitar recursos y derechos a las provincias y a sus habitantes, en especial a trabajadores y productores.



La declaración lleva la firma de los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Elías Suárez (Santiago del Estero) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), quienes coincidieron en que es posible construir “otra Argentina”, basada en la producción, el trabajo, la educación y el respeto pleno de la democracia.