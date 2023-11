ANSES alertó a todos los beneficiarios ante una nueva modalidad de estafa

El lunes, feriado por el día del previsionalista, ANSES no atendió al público, por lo que ayer martes se observó una aglomeración en las puertas del organismo.

Juan Pablo Marco, gerente de ANSES Salta, pidió a los beneficiarios que se acercan que traten de realizar los trámites con tiempo, dio de ejemplo la documentación por asignaciones que esperan hasta estas fechas para presentar la libreta escolar, cuando pueden realizarlo durante todo el año.

Informó también en InformateSalta sobre el aumento en la jubilación que se viene en diciembre, el cual será del 20,87%, también contarán con un refuerzo de $55.000 y el medio aguinaldo, por lo cual se estima que un jubilado con la mínima cobrará $213.569 el ultimo mes del año.

Marco, pidió a los usuarios de ANSES precaución con links de consultas que se vieron en este último tiempo ya que no corresponden al organismo, “ANSES no manda personalmente ningún requisito ni publicación, seguramente son estafas, no contesten porque le van a pedir datos y de ahí vendrán las estafas”, también aclaró que ANSES no envía ninguna información a celular para jubilaciones ni sobre otro beneficio.

Para realizar consultas se debe concurrir personalmente al organismo, a través de la página Mi ANSES o a través de la aplicación, recomiendan descargar la App para tener un control mas personalizado.