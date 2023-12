“Tengo ganas de desaparecer”, el doloroso testimonio de la mamá del nene que cayó de un edificio

La sociedad salteña sigue conmovida por el trágico episodio acontecido este fin de semana en la ciudad de Salta, cuando se conoció que un menor de edad falleció tras precipitarse al vacío desde lo alto de un edificio de avenida Entre Ríos y calle Balcarce, pereciendo pese a los socorros que trataron de darle.

En medio de la conmoción del caso, se conoció un video que la madre del pequeño filmó donde agradece las muestras y mensajes de apoyo que estuvo recibiendo, sin intentar en ningún momento ocultar el dolor que está atravesando tras perder a uno de sus tres hijos.

“Me preguntarán cómo estoy haciendo esta historia, pero quiero agradecer a las personas que me mandaron mensajes, que me han llamado, perdón si no respondí”, dice la mujer en el video que replicó el medio Todo Salta, donde acto seguido manifiesta el triste presente que vive.

“A veces me pregunto si hay un reloj para volver el tiempo atrás y que esto no hubiera pasado, tener a mi bebé acá, pero de repente todo el mundo me está apoyando, no me están dejando sola”, agrega la mamá resaltando que muchos de esos mensajes son para hacerla entender “que tengo dos vidas más y, aunque hoy no me sienta en condiciones de seguir con esto, con ganas de desaparecer, tirar todo, no puedo hacerlo”.

Sollozando y con el alma quebrada, la mamá del pequeño fallecido manifestó que aún no entiende el porqué de lo que está viviendo, al igual que la ausencia “de mi bebé” la atormenta. “Le pregunto a Dios qué hice para que me dé tanto castigo, si yo no jodo a nadie, no torturo a nadie”, se recrimina antes de cerrar reiterando su gratitud por el ánimo y el apoyo que le están brindando.

“Fueron cinco minutos, nada más”

Cabe mencionar que este caso tuvo lugar la noche del sábado, cuando el pequeño se precipitó desde un octavo piso al vacío, justo cuando la madre había bajado a hacer una entrega. Si bien transeúntes lo socorrieron y lo llevaron al hospital Materno Infantil, no pudieron salvar su vida.