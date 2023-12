¿Acechan los manteros? Comerciantes confían que se mantendrá el orden del centro

En medio del fin de semana largo y del cambio de autoridades, imágenes que se viralizaron en los últimos días fueron las que mostraban como algunos vendedores ambulantes, popularmente conocidos como "manteros", se apostaban nuevamente por las calles del centro capitalino, ocupando no solo las peatonales, sino también protagonizando peleas entre ellos.

¿Qué ocurrió con estos vendedores informales? ¿Qué puede pasar en las próximas jornadas? Al respecto InformateSalta se comunicó con Carol Ramos, presidenta de la Cámara de Comerciantes Unidos, comentó que hubo algunos manteros haciéndose presentes por la ciudad, pero enfatizando que estos no pueden pretender quebrar el orden que tanto costó conseguir, el cual debe proseguir más allá de la autoridad política en turno.

"Se vieron manteros pero se los sacaron, aunque no estuvo 'liberado' el centro, hablé con gente de Espacios Públicos que estaban tratando de contenerlos, aún no se entiende mucho lo que pasó", comentó primeramente Ramos quien contó que, al detectar la presencia de estos ambulantes, se comunicaron con la Municipalidad para saber qué pasaba pero también que los retiraran.

"No pueden pensar que el centro es de ellos, el centro no le pertenece a ningún intendente, los manteros creen que por el hecho que llegó Emiliano (Durand a conducir la Municipalidad) ya se les libera el espacio, pero no se va a liberar nada con aquello que se hizo bien, con el orden del centro que costó muchísimo trabajo", aseveró.

"Los espacios públicos no son del intendente, tenemos que ser prolijos, exigir lo que corresponde, mantener el orden costó muchísimo"

Consultada por nuestro medio si temían que los manteros intenten apostarse con el arribo de las fiestas de diciembre, Ramos contó que supo respecto a un pedido que habrían realizado a la gestión entrante para poder vender sus productos. "Lo pidieron por la crisis, pero en crisis estamos todos, todos somos pobres, ellos no pagan nada y nosotros no solo no vendemos sino que nos endeudamos", recriminó.

Por último la titular de los Comerciantes Unidos recalcó en que confían en que el orden del centro se mantendrá, sin importar la gestión en la comuna. "No creo que nadie con dos dedos de frente venga a hacer un desmadre, sino que va a mantener limpia y ordenada la ciudad, se nos dijo que así se la va a mantener", concluyó confiada.