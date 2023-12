Minuto de silencio por los 43 Gendarmes: "Cada año que pasa, el dolor se profundiza"

Tras 8 años de la trágica muerte de 43 Gendarmes, ocurrida el 14 de diciembre de 2015 en el arroyo Balboa, sobre la ruta nacional 34, a unos 20 kilómetros de Rosario de la Frontera la familia los recordó haciendo "un minuto de silencio" en el Monumento a Güemes.

La Audiencia donde se juzga a los comandantes por "estrago culposo con resultado de muerte", sindicados como los responsables accidente inició el pasado 22 de septiembre y su última audiencia se llevará adelante el 22 de diciembre por lo que familiares de las 43 víctimas deberán esperar el paso de la Feria Judicial y aún más, ya que se estima que la sentencia se conozca entre Marzo y Abril de 2024.

Un minuto de silencio negado por El Tribunal

Durante la jornada del viernes 15 de diciembre, al inicio, los familiares pidieron al Tribunal a través del abogado querellante Mauricio Arriagada "un minuto de silencio" por la memoria de los 43 gendarmes. El juez Domingo Batule señaló que "por unanimidad en el Tribunal decidieron no hacer lugar porque hay distintas partes con distintos intereses".

Beatriz Salas madre del gendarme fallecido, Félix Ahumada se expresó al respecto a través del Nuevo Diario "A mí me produjo enojo porque un minuto de silencio por nuestros hijos, héroes muertos por sus propios pares se lo merecían por respeto, además porque se cumplieron ocho años. Hoy (por el sábado), considero que el Tribunal tomó la decisión que ellos creen correcta, más allá que de que ellos van a dictaminar sentencia, se tienen que mantener neutral, entonces propuse que hiciéramos el minuto de silencio y cantáramos el himno en el monumento a Güemes".

Desde el monumento a Güemes, Salas consideró que era justo el minuto de silencio en memoria a los 43 gendarmes. Otra madre señaló que era un derecho por los ocho años del accidente y que sus hijos deberían estar con vida.

"Cuesta reponerse, arreglar la cruz, bajar al lecho del río y mirar hacia arriba y pensar que ellos cayeron por ahí y quedaron sin ayuda, en medio de la nada. Cada año que pasa, el dolor no se suaviza, sino que se profundiza. No puedo entender que mi hijo no está más".

La mujer, conmovida, relató que cada vez que se reúnen los familiares obtienen más datos de lo ocurrido durante la fatídica noche.

"Hablando con otras madres que hablaron con los primeros médicos de Rosario de la Frontera que llegaron al accidente a socorrer, tenían una lista donde había siete que sacaron con vida del colectivo. Algunos murieron antes de subir al helicóptero que los iba a trasladar a Santiago del Estero y entre ellos estaba mi hijo. Él se aferró tanto a la vida que sabía que yo me iba a ir con él. Murió camino al hospital y por eso fue a parar al hospital de La Banda. Sé que dio pelea para vivir" concluyó.