“Va a haber caos”, alertan inquilinos al derogarse la Ley de Alquileres

En su primera cadena nacional de este miércoles por la noche, el presidente Javier Milei anunció 30 de las varias medidas que integran su plan de desregularización de la economía, dentro del DNU que firmó, entre las cuales se encuentra la derogación de la ley de alquileres, quedando los convenios al libre mercado de los propietarios e inquilinos.

Justamente, estos últimos no recibieron de buena manera el anuncio del presidente, quienes de inmediato recriminaron que la medida no es positiva, los complica y además causará muchos inconvenientes, temiendo que varios salteños deban dejar sus inmuebles rentados.

Así lo dijo Natalia Soraire, representante de la Unión de Inquilinos de Salta, quien en diálogo con FM Pacífico mencionó el temor que se apoderó de ellos. “Esto nos perjudica claramente, no vamos a tener un apoyo ni una ley que nos sostenga, nos vamos a tener que acomodar a las condiciones del mercado inmobiliario siempre”, aseveró.

Dicho esto sumó que ahora las condiciones de negociación y arreglo no solo serán otras sino que tampoco serán relativas, pues hay mucha demanda y “jugarán con la necesidad de las personas, como no habrá una ley que ponga condiciones en contrato y demás, van a poner lo que quieran, a su conveniencia… y el inquilino saldrá perjudicado, ¡como siempre!”, se lamentó sobre el futuro que avizoran.

Por último Soraire dijo que esperan alguna medida, de carácter urgente, que frene esta derogación, pensando en que debe haber una unidad en el ámbito legislativo para que el DNU no avance. “Se está viendo la necesidad de hacer algo urgente, si se deroga la ley habrá muchos desalojos, hay mucha gente que no puede pagar, en una emergencia extrema donde no hay planes habitacionales”, reiteró.

“Quieren derogar una ley que nos da un poco de derecho a no quedarnos en la calle, va a haber caos, hay familias que quedarán con lo puesto”