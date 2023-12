Pese al movimiento en el centro, las ventas en Navidad "no fueron suficientes"

Los salteños comenzaron a despedir un año largo y agotador como lo fue el 2023, reuniéndose en familia para disfrutar de la Navidad, compartiendo una grata comida y los regalos propios de la fecha, viéndose en la previa muchas personas por el centro de Salta. ¿Cómo fueron las ventas?

Al respecto InformateSalta se comunicó con Carol Ramos, titular de la Cámara de Comerciantes Unidos de Salta quien señaló que, pese a que era mucha la presencia de gente en el centro, esto no significó que las compras fueron a la par, lo cual se palpó en la actividad de los negocios.

“Movimiento hubo, ventas no suficientes, la gente salió mucho a última hora porque está viviendo un momento muy duro y busca lo más barato”, aseveró Ramos a nuestro medio, precisando que las personas estaban priorizando la compra de la comida para la Noche Buena.

“La gente está sacando cuentas, está cuidado mucho el bolsillo porque no hay plata, y nosotros tratamos de ceder, tratando de poder vender, llega el momento en que intentás vender porque querés algo de efectivo”, sumó la titular de los Comerciantes Unidos.

“La gente buscaba mucho pero no compraba, el centro estaba lleno de gente que buscaba precios y buscaba comida”

Con esta realidad, Ramos no descartó que la actividad se mantenga en ese nivel bajo para Reyes, esperando que no sea en peor escala a la de Navidad. “Un movimiento menor siempre podemos esperar, los papás igual se esperan y sacan de donde no tiene, hace un esfuerzo, esperamos nada más que no sea muy bajo”, se sinceró.

Algo que Ramos protestó fue la presencia de los vendedores irregulares y ambulantes por las peatonales y calles céntricas. “Estuvimos luchando con los manteros, denunciando su movimiento a la Municipalidad, pedíamos la inspección, sabemos que hubo algunos decomisos de estos manteros que trataban de entrar a la peatonal con sus bultos”, apuntó.