"Era muy raro, se apartaba", los testimonios sobre el perfil de Gaspar Cinco

En las últimas horas el nombre de Franco Gaspar Cinco volvió a resonar entre los salteños. Es que el joven condenado por envenenar a Alejandra Párraga y su hijo Amir, ocasionando sus muertos, comenzó sus estudios de abogacía mientras cumple su condena en el penal de Villa Las Rosas.

Según reportó FM Aries Gaspar Cinco se encuentra estudiando abogacía a distancia con la UCASAL. En 2021 se inscribió en la carrera bajo la modalidad virtual, pagando una cuota de $70 mil mensual, para poder finalizar las materias debe informar a la Justicia con antelación, desplegando un amplio operativo policial.

En ese contexto el medio Con Criterio Salta compartió declaraciones realizadas por ex compañeros de trabajo de su entorno, quienes no duraron en describirlo como una persona fría, de pocas palabras, con dificultad para entablar relaciones sociales, y de modos "extraños" en su comportamiento.

Un conocido suyo, con el que estuvo horas antes del episodio donde envenenó a Párraga y su hijo de 2 años, señaló que el condenado "es bien raro, estuvimos hablando casi media hora una vez, tal vez un poco más, pero casi no pronunciaba palabra; sus maneras, sus gestos y sus silencios eran raros".

Otro testimonio fue de una persona que compartió tiempo de trabajo con él, quien se desempeñó en el ámbito de los medios de comunicación. "Me tocó salir a hacer notas varias veces con él, era un tipo muy callado y muy raro, de pocas palabras, no se daba con la gente; cuando él llegaba no saludaba, como hacemos otros, más bien se apartaba, hasta se iba sin despedirse", rememoró.

El medio también hizo eco de declaraciones hechas por Alejandro Párraga, padre de Alejandra, recordando cómo era la pareja de su hija, a quien conoció en mayo de 2019: "Era un chico tranquilo, pero no hablaba prácticamente; de hecho, las primeras palabras que hablamos entre los dos fueron después de la muerte de mi hija". Por su parte la hermana de ella, Gabriela, señaló: "Cuando él le traía regalos a Amir, el chico los rechazaba y eso lo ponía mal a él".

"Vino con nosotros al velorio. Fue espeluznante"