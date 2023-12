Malvinas: "Solo pedimos reconocimiento moral e histórico", dicen soldados continentales

Noticia de los últimos días fue el reclamo que tuvo lugar en las afueras de la Legislatura Provincial, cuando en la Cámara de Diputados se iba a tratar un proyecto para el reconocimiento de soldados continentales como combatientes en la guerra de Malvinas, con la protesta de los veteranos en rechazo a la propuesta, la cual no se terminó tratando.

En medio de esta situación, InformateSalta recibió a Roque Bildoza, uno de los soldados continentales quien enfatizó en los motivos del reclamo que están encauzando, pidiendo su reconocimiento "moral e histórico" sin desconocer a los héroes del conflicto bélico de 1982, indicando que seguirán adelante con su demanda y lamentando la actitud de las entidades de excombatientes que los minimizan.

"Yo pertenecí al batallón de Infantería 3, estoy en la Asociación Civil Veteranos de Guerra TOAS, del personal que estuvo en territorio argentino", se presentó rescatando que fueron citados a cumplir el servicio militar obligatorio en la época, siendo afectados a la guerra.

Como soldados continentales, aseguró que hay una serie de leyes que los avalan en su situación como excombatientes, ser la ley 23.109, la ley 23.118 y también tratados como uno de la Haya de 1907, el cual reconoce Argentina, el cual dice que se reconoce como fuerza armada de una parte en conflicto a todas las fuerzas, grupos y unidades armadas y organizadas bajo un mismo mando militar.

"Comprendo a muchas madres que perdieron a sus hijos, pero la historia no cuenta que en territorio también hubo muertes; son héroes los chicos que volvieron y los que no, nosotros no queremos quitar títulos a nadie, pero queremos que nos devuelvan lo que por ley nos corresponde", declaró sentenciando: "Nosotros relegamos muchos puntos en el proyecto, lo único que pedimos era el reconocimiento moral e histórico, tan simple como eso"

"Si nos llega a dar la Legislatura un haber, aunque sea mínimo, no les saca la plata a ellos, pero deben haber otras cosas escondidas detrás del telón este"

Estimando que en Salta son 200 personas aproximadamente en esta situación, Roque precisó que las asociaciones de ex veteranos de Malvinas no los quieren recibir, tampoco dialogar ni siquiera conversar con ellos. "Hay un grupo que fue a Malvinas, ellos fueron movilizados como nosotros, ellos no nacieron en Malvinas, ellos nos dicen 'los casi-casi'", mencionó.

Sobre lo ocurrido en la Legislatura, que no se trató el proyecto, mencionó que "lo tomamos muy mal, venimos hace bastante tiempo pidiendo a nuestros diputados que se logre" ese reconocimiento, pero más allá que concluyó el periodo de sesiones ordinarias, seguirán buscando que se trate la iniciativa. "Vamos a seguir bregando para lograr lo que buscamos, esto no es para quitarle el honor a nadie, no es para desmerecer lo que nuestros héroes hicieron", concluyó.

"Para mi es un apriete, yo estuve en la Legislatura cuando personas le levantaron la voz a un diputado para que no se apruebe"