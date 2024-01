El papá de Gastón Sanz pide que no lo olvide: “Mis fiestas ya no son las mismas"

Ya pasaron casi dos años desde que Gastón Sanz desapareció dejando a su familia y a su padre sumidos en un dolor e incertidumbre que llena sus corazones de desconsuelo.

Poco le faltaba a Gastón para recibir su ansiado titulo de abogado, cuando el 20 de febrero del 2020 le pidió a su padre dar un paseo por el rio Castellanos.

Con el paso del tiempo fueron observando, sobre todo Andrés Sanz, como se empezó a dejar de hablar de su hijo e incluso de buscarlo: “cada vez fueron menos los llamados y llegó un momento donde se dejó de hablar de Gastón” dijo el padre a Con Criterio.

En épocas de fiesta, en momentos de reunión, todos los días, siente el vacío de no saber de su hijo “Mis fiestas ya no son las mismas desde que desapareció. No puedo estar feliz o tranquilo sabiendo que él no está, que falta alguien en la mesa, ya sea el 24, el 31 o cualquier día del año. Ya nada es lo mismo” expreso angustiado, mientras pedía que no olviden a Gastón.