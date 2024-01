Taxistas analizan una suba “prudente” de las tarifas

Luego que se registrara una nueva suba de combustibles y distintos insumos, Ernesto Alvarado, secretario del sindicato de taxistas (SICOTASA), en diálogo con InformateSalta, se refirió a la necesidad de actualizar las tarifas de los taxis en la ciudad.

Entre los argumentos, sostuvo que la devaluación del 118% más la inflación prevista de alrededor del 30% para diciembre justifican una revisión tarifaria, ya que la última actualización se realizó el 9 de diciembre.

En ese punto, destacó la importancia de la “prudencia” al considerar los aumentos, teniendo en cuenta el contexto actual, con salarios congelados y sin acuerdos paritarios. "Creemos que hace falta una actualización de tarifa, pero también tenemos que ser prudentes", señaló.

"El taxi depende de los ingresos de los vecinos de la ciudad"

En el mismo sentido, destacó que el aumento excesivo podría afectar negativamente el sistema si la población no puede costearlo. “Si la gente no tiene plata, no se va a subir. En vez de generar mejora para el sistema, vamos a terminar perjudicandolo por un abuso en los porcentajes de aumento”, dijo.

En cuanto a la implementación de la nueva tarifa, explicó que sigue un proceso similar al del transporte masivo de pasajeros: se convoca a una consulta y, cumplidos los trámites administrativos, se ajustan. No obstante, aclaró que aún no se convocó a este proceso.

Por último, reconoció la necesidad de realizar un estudio serio de costos en un contexto económico complicado para el sistema en general.